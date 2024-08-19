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Sokak Köpeğini Aldığı Gibi Eve Getiren Genç, Annesinin Tepkisini Anbean Kaydetti

Sokak Köpeğini Aldığı Gibi Eve Getiren Genç, Annesinin Tepkisini Anbean Kaydetti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
19.08.2024 - 16:24

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Anneler söz konusu eve hayvan getirmek olunca hassas olabiliyor. Aslında sevseler de tüyleriydi, mamalarıydı, kumuydu derken birden bahaneler silsilesi ile karşımıza geçebiliyorlar.

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Yolda gördüğü yavru köpeğe karşı koyamayan genç çocuk onu sahiplenmeye karar verince annesinin tepkisini kayda almaya başladı.

Yolda gördüğü yavru köpeğe karşı koyamayan genç çocuk onu sahiplenmeye karar verince annesinin tepkisini kayda almaya başladı.

Annesi köpeği görür görmez tahmin edeceğiniz üzere kabul etmedi.

Annesi köpeği görür görmez tahmin edeceğiniz üzere kabul etmedi.

Ancak çok zaman geçmeden annesi ile köpeği sarmaş dolaş buldu.

Ancak çok zaman geçmeden annesi ile köpeği sarmaş dolaş buldu.

İşte o anlar 👇

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