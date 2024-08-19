Sokak Köpeğini Aldığı Gibi Eve Getiren Genç, Annesinin Tepkisini Anbean Kaydetti

Anneler söz konusu eve hayvan getirmek olunca hassas olabiliyor. Aslında sevseler de tüyleriydi, mamalarıydı, kumuydu derken birden bahaneler silsilesi ile karşımıza geçebiliyorlar.
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Yolda gördüğü yavru köpeğe karşı koyamayan genç çocuk onu sahiplenmeye karar verince annesinin tepkisini kayda almaya başladı.
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Annesi köpeği görür görmez tahmin edeceğiniz üzere kabul etmedi.
Ancak çok zaman geçmeden annesi ile köpeği sarmaş dolaş buldu.
İşte o anlar 👇
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