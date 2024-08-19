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Düğünde İlk Kez Eşlerini Görmeyi Bekleyen Damatlara Yapılan Şaka Tebessüm Ettirdi

Düğünde İlk Kez Eşlerini Görmeyi Bekleyen Damatlara Yapılan Şaka Tebessüm Ettirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
19.08.2024 - 14:05

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Özel günlerde yaşanan heyecanı ve gerginliği bir nebze olsun giderebilmek için yakın arkadaşların gösterdiği emek bir başka. Gelinleri ilk kez görecek olan damatların gerginliğini atabilmesi için arkadaşlarının yaptığı şakalar da şimdilerde sosyal medyada viral oldu.

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Videodaki tüm damatlar yakın arkadaşlarını gelinliğin içinde görünce küçük çaplı bir şok yaşadı.

Videodaki tüm damatlar yakın arkadaşlarını gelinliğin içinde görünce küçük çaplı bir şok yaşadı.

E tabii beraberinde de gülme krizleri kaçınılmaz oldu.

E tabii beraberinde de gülme krizleri kaçınılmaz oldu.

İşte detaylar 👇

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