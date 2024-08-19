Enerjisine Uygun Doğal Taşı Arayanlar Buraya! Bir Satıcı Kullandığı Yöntemle Doğruluğu Sorgulattı

Doğal taşların enerjisine inanıyorsanız sizinle en çok uyumlu olan doğal taşı bulabilmek için de vakit harcamışlığınız vardır. Belki burçlara göre yorumlamış, belki bilenlerden fikir almış olabilirsiniz. Şimdiyse ilginç bir yöntemle karşınızdayız. Bakalım size mantıklı gelecek mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Doğal taşları tezgahına dizen bir adam müşterilerin enerjisine uygun taşı bulabilmek için bulanık bir su döküyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İddiaya göre uyumlu olmayan taşlarda su aynı şekilde kalıyordu.
Ancak uyumlu olan taş bulunduğunda ise pembe bir su akıyordu.
İşte detaylar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
üniversitedeyken arkadaşlarla doğal taş dükkanına girmiştik. "Adam doğal taş sizi seçer. elinizi kavanoza daldırın -ters olarak- hangi taşlar elinizde kalıyo... Devamını Gör
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.