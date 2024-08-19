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Enerjisine Uygun Doğal Taşı Arayanlar Buraya! Bir Satıcı Kullandığı Yöntemle Doğruluğu Sorgulattı

Enerjisine Uygun Doğal Taşı Arayanlar Buraya! Bir Satıcı Kullandığı Yöntemle Doğruluğu Sorgulattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
19.08.2024 - 12:55

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Doğal taşların enerjisine inanıyorsanız sizinle en çok uyumlu olan doğal taşı bulabilmek için de vakit harcamışlığınız vardır. Belki burçlara göre yorumlamış, belki bilenlerden fikir almış olabilirsiniz. Şimdiyse ilginç bir yöntemle karşınızdayız. Bakalım size mantıklı gelecek mi?

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Doğal taşları tezgahına dizen bir adam müşterilerin enerjisine uygun taşı bulabilmek için bulanık bir su döküyordu.

Doğal taşları tezgahına dizen bir adam müşterilerin enerjisine uygun taşı bulabilmek için bulanık bir su döküyordu.

İddiaya göre uyumlu olmayan taşlarda su aynı şekilde kalıyordu.

İddiaya göre uyumlu olmayan taşlarda su aynı şekilde kalıyordu.

Ancak uyumlu olan taş bulunduğunda ise pembe bir su akıyordu.

Ancak uyumlu olan taş bulunduğunda ise pembe bir su akıyordu.

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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asude özden

üniversitedeyken arkadaşlarla doğal taş dükkanına girmiştik. "Adam doğal taş sizi seçer. elinizi kavanoza daldırın -ters olarak- hangi taşlar elinizde kalıyo... Devamını Gör

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