Her Gün Dönerciye Gidip Yemeğini Alan Kupi Köpek Kalpleri Eritti

Patili dostlarımızdan köpeklerin ne kadar akıllı olduğunu anlatmaya gerek yok. Sosyal medyada sık sık yemeklerini hayvansever dükkanlardan alıp poşetle taşıdıklarına şahit oluyoruz. Bu örneklere bir yenisi de İzmir’den eklendi.
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Kupi adlı dünyalar tatlısı köpek 10 yılı aşkın süredir Zaim Usta Et Lokantasına gidiyor ve dönerini alıyor.
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Dükkanın önüne gelip bekleyen Kupi, hayvansever ustanın verdiği döneri alınca gidiyor.
İşte o anlar 👇
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