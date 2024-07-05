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Akademisyen Olup Ders Vermeli Dedirtti: Lavabodan Gelen Pis Koku Sorununun Çözümünü Böyle Anlattı!

Akademisyen Olup Ders Vermeli Dedirtti: Lavabodan Gelen Pis Koku Sorununun Çözümünü Böyle Anlattı!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
05.07.2024 - 15:46

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Borulardaki tıkanıklıklardan veya kuruyan sifon, lavabodan gelen pis kokulara sebep olabiliyor. Bu sorunların sebebini ve çözümünü anlatan kişi kendine özgü anlatımıyla sosyal medyada beğeni topladı.

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Öncelikle kötü koku sorununun neyden kaynaklandığını net bir şekilde bizlere gösterip çözüm yollarını anlattı.

Öncelikle kötü koku sorununun neyden kaynaklandığını net bir şekilde bizlere gösterip çözüm yollarını anlattı.

Daha sonra konuyla ilgili şiir okuyan kişi sosyal medyada gülümsemeyle karşılandı.

Daha sonra konuyla ilgili şiir okuyan kişi sosyal medyada gülümsemeyle karşılandı.

Videonun tamamı için:

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