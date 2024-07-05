Akademisyen Olup Ders Vermeli Dedirtti: Lavabodan Gelen Pis Koku Sorununun Çözümünü Böyle Anlattı!

10 Bin Dolar Karşılığında Erkek Erkeğe İnzivaya Çekilenlerin Ağladıkları Anlar Gündem Oldu

Daha Önce Sevgilisini Aldattığını Söyleyen Kadına Neden Sorusu Gelince Verdiği Yanıt Akıl Tutulması Yaşattı

Beyefendi Bir Sarhoş: İZBAN'daki Bir Kadın ve Alkollü Vatandaşın Kavgası Gündem Oldu