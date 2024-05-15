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Adaylığını Açıklayan Aziz Yıldırım'ı Bekleyen Rambo Okan Bayıldı

Adaylığını Açıklayan Aziz Yıldırım'ı Bekleyen Rambo Okan Bayıldı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
15.05.2024 - 14:28

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2018 yılında Fenerbahçe başkanlığına seçilen Ali Koç futboldaki başarısızlıklardan ötürü bazı Fenerbahçe taraftarlarının tepkilerinin odağında. Fenerbahçe'nin şampiyonluğunun zora girmesi camiayı da seçimler öncesi hareketlendirdi. Kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım tekrar adaylığını açıkladı. Yıldırım adaylığıyla ilgili konuşurken aracının etrafında Fenerbahçe'nin tanıdık yüzlerinden Rambo Okan da vardı.

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Dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile anlaştığını söyleyen Aziz Yıldırım seçime iddialı giriyor.

Dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile anlaştığını söyleyen Aziz Yıldırım seçime iddialı giriyor.

Ali Koç'a tepkili olan Rambo Okan da Aziz Yıldırım'ı beklerken baygınlık geçirdi 📹

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