Adaylığını Açıklayan Aziz Yıldırım'ı Bekleyen Rambo Okan Bayıldı

2018 yılında Fenerbahçe başkanlığına seçilen Ali Koç futboldaki başarısızlıklardan ötürü bazı Fenerbahçe taraftarlarının tepkilerinin odağında. Fenerbahçe'nin şampiyonluğunun zora girmesi camiayı da seçimler öncesi hareketlendirdi. Kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım tekrar adaylığını açıkladı. Yıldırım adaylığıyla ilgili konuşurken aracının etrafında Fenerbahçe'nin tanıdık yüzlerinden Rambo Okan da vardı.