ABD'nin Gündemi UFO: Amerika'da Bir Canlı Yayın Sırasında Gökyüzünde Ne Olduğu Bilinmeyen Bir Küre Görüldü

Son dönemde ABD'de UFO gündemi bir hayli yoğun bildiğiniz üzere. 2025 yılı ile ilgili kehanetlerde bulunanlar ve pek çok astrolog da 2025 yılında artık 'uzaylılar' ile ilgili meseleleri ciddi ciddi konuşacağımızdan bahsediyor. Hatta hatırlarsanız şarkıcı Yusuf Güney'in de artık uzaylılarla iletişime geçileceğini iddia etmişti. Biz tüm bu iddialara gülerken ABD'de UFO ihbarları her geçer gün artıyor. Hatta geçtiğimiz saatlerde bir canlı yayında ilginç anlar da yaşandı.