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ABD'nin Gündemi UFO: Amerika'da Bir Canlı Yayın Sırasında Gökyüzünde Ne Olduğu Bilinmeyen Bir Küre Görüldü

ABD'nin Gündemi UFO: Amerika'da Bir Canlı Yayın Sırasında Gökyüzünde Ne Olduğu Bilinmeyen Bir Küre Görüldü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.12.2024 - 19:46

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Son dönemde ABD'de UFO gündemi bir hayli yoğun bildiğiniz üzere. 2025 yılı ile ilgili kehanetlerde bulunanlar ve pek çok astrolog da 2025 yılında artık 'uzaylılar' ile ilgili meseleleri ciddi ciddi konuşacağımızdan bahsediyor. Hatta hatırlarsanız şarkıcı Yusuf Güney'in de artık uzaylılarla iletişime geçileceğini iddia etmişti. Biz tüm bu iddialara gülerken ABD'de UFO ihbarları her geçer gün artıyor. Hatta geçtiğimiz saatlerde bir canlı yayında ilginç anlar da yaşandı.

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Channel 7'ın gerçekleştirdiği bir canlı yayın sırasında, gökyüzünde disko topuna benzetilen bir ışık huzmesi görüntülendi.

Channel 7'ın gerçekleştirdiği bir canlı yayın sırasında, gökyüzünde disko topuna benzetilen bir ışık huzmesi görüntülendi.

Muhabirin "Bunun ne olduğuna dair bir fikrimiz yok" diyerek sunduğu o anlar, zaten yoğun olan UFO gündemini yine hareketlendirdi.

Muhabirin "Bunun ne olduğuna dair bir fikrimiz yok" diyerek sunduğu o anlar, zaten yoğun olan UFO gündemini yine hareketlendirdi.

İşte o görüntüler;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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