ABD'de Görev Yapan Doktor Çalışma Şartlarını Anlattı: "1500 Dolarlık Kart Veriyolar, Yarım Kilo Et Tükettim"

ABD'nin Kaliforniya kentinde bir hastanede çalışan Türk doktor, yemek düzenini anlattı. Hastane yemeklerinin çok iyi olduğunu söyleyen doktor, 'Bugün sadece hastane yemeklerinden yarım kilo et tükettim' dedi. Ayrıca yıllık 1500 dolar yemek parası verildiğini söyleyen doktor, 'Üçüncü ayıma girdim sadece 250 dolar kullandım.' dedi.