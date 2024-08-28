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ABD'de Görev Yapan Doktor Çalışma Şartlarını Anlattı: "1500 Dolarlık Kart Veriyolar, Yarım Kilo Et Tükettim"

ABD'de Görev Yapan Doktor Çalışma Şartlarını Anlattı: "1500 Dolarlık Kart Veriyolar, Yarım Kilo Et Tükettim"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.08.2024 - 16:24

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ABD'nin Kaliforniya kentinde bir hastanede çalışan Türk doktor, yemek düzenini anlattı. Hastane yemeklerinin çok iyi olduğunu söyleyen doktor, 'Bugün sadece hastane yemeklerinden yarım kilo et tükettim' dedi. Ayrıca yıllık 1500 dolar yemek parası verildiğini söyleyen doktor, 'Üçüncü ayıma girdim sadece 250 dolar kullandım.' dedi. 

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ABD'nin Kaliforniya kentinde hastanede doktorluk yapan bir Türk, çalışma şartlarını anlattığı bir video paylaştı.

ABD'nin Kaliforniya kentinde hastanede doktorluk yapan bir Türk, çalışma şartlarını anlattığı bir video paylaştı.

Hastane yemeğinin çok iyi olduğunu söyleyen doktor, "Bugün sanırım yarım kilo et tükettim. Ek olarak bir de kart veriyorlar 1500 dolarlık ve ben 3 ayda sadece 250 dolar kullanabildim. Kendi hamburgerimizi oluşturuyoruz. Kafeden her türlü içeceği alabiliyoruz. İyi çalışmak için iyi beslenmek çok önemli ve bunu sağlıyor burası. O yüzden çok memnunum." dedi. İşte o paylaşım; 🎥

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