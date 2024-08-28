Korku Dolu Anlar Kamerada: Raylara Sıkışan Traktör Römorkuna Hızlı Tren Çarptı

Belçika'da tren raylarına sıkışan traktör römorkuna yüksek hızlı tren çarptı. Traktör sürücüsünün yaralanmaktan son anda kurtulduğu anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
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Korkutan olay, dün Belçika'nın Tournai kenti yakınlarında bulunan bir hemzemin geçitte meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan traktör sürücüsünün dorsesi raylara sıkıştı.
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Traktör sürücüsünün kurtarma çabası sonuç vermeyince bir süre sonra gelen hızlı tren römorka çaptı. Traktör sürücüsünün yaralanmaktan son anda kurtulduğu kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İşte o anlar; 🎥
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