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Korku Dolu Anlar Kamerada: Raylara Sıkışan Traktör Römorkuna Hızlı Tren Çarptı

Korku Dolu Anlar Kamerada: Raylara Sıkışan Traktör Römorkuna Hızlı Tren Çarptı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.08.2024 - 15:58

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Belçika'da tren raylarına sıkışan traktör römorkuna yüksek hızlı tren çarptı. Traktör sürücüsünün yaralanmaktan son anda kurtulduğu anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. 

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Korkutan olay, dün Belçika'nın Tournai kenti yakınlarında bulunan bir hemzemin geçitte meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan traktör sürücüsünün dorsesi raylara sıkıştı.

Korkutan olay, dün Belçika'nın Tournai kenti yakınlarında bulunan bir hemzemin geçitte meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan traktör sürücüsünün dorsesi raylara sıkıştı.

Traktör sürücüsünün kurtarma çabası sonuç vermeyince bir süre sonra gelen hızlı tren römorka çaptı. Traktör sürücüsünün yaralanmaktan son anda kurtulduğu kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İşte o anlar; 🎥

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