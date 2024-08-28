Çiçekçi Teyzeye GTA 6 Editi Yapan Genç Sosyal Medyada Gündem Oldu

Kız arkadaşıyla çiçek bakmaya giden gencin, çiçekçi teyzeye yaptığı profesyonel video editi sosyal medyada gündem oldu. Videonun bir kısmında GTA 6 moduna geçen görüntü izleyenleri gülümsetti.
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Sokakta tanıştığı insanlara profesyonel editler yapmasıyla bilinen 'Ayzaydogdu' isimli genç şimdi de sevgilisiyle gittiği çiçekçiye edit yaptı.
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Tanıştığı kadına "Size bir video hediye çekmek istiyorum" diyen genç, GTA 6 temalı video hazırladı. İşte o anlar; 🎥
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