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Çiçekçi Teyzeye GTA 6 Editi Yapan Genç Sosyal Medyada Gündem Oldu

Çiçekçi Teyzeye GTA 6 Editi Yapan Genç Sosyal Medyada Gündem Oldu

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.08.2024 - 14:47

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Kız arkadaşıyla çiçek bakmaya giden gencin, çiçekçi teyzeye yaptığı profesyonel video editi sosyal medyada gündem oldu. Videonun bir kısmında GTA 6 moduna geçen görüntü izleyenleri gülümsetti. 

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Sokakta tanıştığı insanlara profesyonel editler yapmasıyla bilinen 'Ayzaydogdu' isimli genç şimdi de sevgilisiyle gittiği çiçekçiye edit yaptı.

Sokakta tanıştığı insanlara profesyonel editler yapmasıyla bilinen 'Ayzaydogdu' isimli genç şimdi de sevgilisiyle gittiği çiçekçiye edit yaptı.

Tanıştığı kadına "Size bir video hediye çekmek istiyorum" diyen genç, GTA 6 temalı video hazırladı. İşte o anlar; 🎥

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