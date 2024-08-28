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Goril Kostümü Giyip İnsanları Uyardı! Şarkıcı Aydın Aydın Maymun Çiçeği Hastalığına Şarkı Yazdı

Goril Kostümü Giyip İnsanları Uyardı! Şarkıcı Aydın Aydın Maymun Çiçeği Hastalığına Şarkı Yazdı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.08.2024 - 14:11

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Maymun çiçeği hastalığına dikkat çekmek için goril kostümü giyen Hakkarili şarkıcı Aydın Aydın, pazardaki vatandaşları uyardı. Vatandaşlara 'Temasta bulunmayın' uyarısında bulunan Aydın 'Ormanları yaktık. Bu hayvanları kendimize düşman ettik. Onları küstürdük. Hayvanları severim ama maymun çiçeği şüphesiyle bu hayvanlardan da uzak durmalıyız' dedi. 

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Dönem dönem doğayı korumaya yönelik yaptığı şarkılarla bilinen Hakkarili şarkıcı Aydın Aydın, goril kostümü giyerek vatandaşları maymun çiçeği hastalığına karşı uyardı.

Dönem dönem doğayı korumaya yönelik yaptığı şarkılarla bilinen Hakkarili şarkıcı Aydın Aydın, goril kostümü giyerek vatandaşları maymun çiçeği hastalığına karşı uyardı.

İnsanlığın, hayvanların doğal alanlarını işgal ettiğini söyleyen Aydın, "Ormanları yaktık. Bu hayvanları kendimize düşman ettik. Onları küstürdük. Hayvanları severim ama maymun çiçeği şüphesiyle bu hayvanlardan da uzak durmalıyız." diyerek yeni yaptığı şarkıyı tanıttı. İşte o anlar; 🎥

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