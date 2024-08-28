Goril Kostümü Giyip İnsanları Uyardı! Şarkıcı Aydın Aydın Maymun Çiçeği Hastalığına Şarkı Yazdı

Maymun çiçeği hastalığına dikkat çekmek için goril kostümü giyen Hakkarili şarkıcı Aydın Aydın, pazardaki vatandaşları uyardı. Vatandaşlara 'Temasta bulunmayın' uyarısında bulunan Aydın 'Ormanları yaktık. Bu hayvanları kendimize düşman ettik. Onları küstürdük. Hayvanları severim ama maymun çiçeği şüphesiyle bu hayvanlardan da uzak durmalıyız' dedi.