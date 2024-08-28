19 Yıl Sonra Şampiyonlar Ligi'ne Giden Sparta Prag'ın Mr. Bean Paylaşımı Güldürdü!

19. yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne giren Sparta Prag'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Mr.Bean karakterinin uçağa bindiği bir sahneye yapılan montaj izleyenleri kahkahaya boğdu.
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Taraftarların Şampiyonlar Ligi heyecanı zirveye ulaşırken, 19 yıl aradan sonra lige giren Çek Cumhuriyeti'nin takımlarından biri olan Sparta Prag'ın yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.
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Prag'ın lige girişinin heyecanını yansıtan paylaşımda Rowan Atkinson'ın canlandırdığı Mr.Bean karakterinin ilk defa uçağa bindiği sahneye futbol klüpleri montajlandı. Galatasaray'ın da uçakta olduğu sahne Bean'ın business bölümünde uçacağı için diğer klüplere nispet yaptığı görüldü. İşte o anlar; 🎥
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