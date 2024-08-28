Görüş Bildir
Haberler
Video
19 Yıl Sonra Şampiyonlar Ligi'ne Giden Sparta Prag'ın Mr. Bean Paylaşımı Güldürdü!

19 Yıl Sonra Şampiyonlar Ligi'ne Giden Sparta Prag'ın Mr. Bean Paylaşımı Güldürdü!

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.08.2024 - 13:23

İçerik Devam Ediyor

19. yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne giren Sparta Prag'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Mr.Bean karakterinin uçağa bindiği bir sahneye yapılan montaj izleyenleri kahkahaya boğdu. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Taraftarların Şampiyonlar Ligi heyecanı zirveye ulaşırken, 19 yıl aradan sonra lige giren Çek Cumhuriyeti'nin takımlarından biri olan Sparta Prag'ın yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

Taraftarların Şampiyonlar Ligi heyecanı zirveye ulaşırken, 19 yıl aradan sonra lige giren Çek Cumhuriyeti'nin takımlarından biri olan Sparta Prag'ın yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

Prag'ın lige girişinin heyecanını yansıtan paylaşımda Rowan Atkinson'ın canlandırdığı Mr.Bean karakterinin ilk defa uçağa bindiği sahneye futbol klüpleri montajlandı. Galatasaray'ın da uçakta olduğu sahne Bean'ın business bölümünde uçacağı için diğer klüplere nispet yaptığı görüldü. İşte o anlar; 🎥

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın