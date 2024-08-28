Mutsuz Görünen İnsanlara Çikolata Vererek Yüzlerinde Tebessüm Oluşturan Kişi İçinizi Isıtacak!

Bir içerik üreticisi, sokakta karşılaştığı mutsuz görünen insanların yüzlerinde biraz olsun gülümseme bırakmak istedi. @birumutben hesabından paylaşılan video içinizi ısıtacak!
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İçerik üreticisi, mutsuz görünen insanlara çikolata vererek hepimizin yüzünde tebessüm oluşturacak o anları takipçileriyle paylaştı.
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Gününüzü güzelleştirecek videoda, çikolatayla bir türlü kavuşamayanlar da oldu...
O anlar 👇
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