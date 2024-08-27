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Almanya'da 'İstenmeyen Bebek Kutuları' Olduğunu Biliyor muydunuz?

Almanya'da 'İstenmeyen Bebek Kutuları' Olduğunu Biliyor muydunuz?

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
27.08.2024 - 10:48

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Bir sosyal medya kullanıcısı, Almanya'da terk edilmiş bebeklerin tehlikeli koşullarda bulunmasını önlemek ve hem bebeklerin hem de annelerin güvenliğini sağlamak amacıyla uygulamaya konulan 'istenmeyen bebek kutuları' hakkında bilgi verdi.

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Almanya'daki istenmeyen bebek kutularının genellikle hastanelerin arka bölümlerinde yer aldığını söyleyen sosyal medya kullanıcısı, bu kutuların kimse tarafından görülmeden bebeğin güvenli bir şekilde bırakılmasına olanak tanıdığını belirtti.

Almanya'daki istenmeyen bebek kutularının genellikle hastanelerin arka bölümlerinde yer aldığını söyleyen sosyal medya kullanıcısı, bu kutuların kimse tarafından görülmeden bebeğin güvenli bir şekilde bırakılmasına olanak tanıdığını belirtti.

Sosyal medya kullanıcısı, bebek kutuya koyulduktan birkaç saniye sonra alarmın çaldığını ve alarmı duyan hemşirelerin bebeği güvenli bir şekilde aldığını söyledi.

Sosyal medya kullanıcısı, bebek kutuya koyulduktan birkaç saniye sonra alarmın çaldığını ve alarmı duyan hemşirelerin bebeği güvenli bir şekilde aldığını söyledi.

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