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Uzman Doktor Nijat Ahmadlı: “Yalnızlık Günde Yarım Paket Sigaradan Bile Daha Zararlı”

Uzman Doktor Nijat Ahmadlı: “Yalnızlık Günde Yarım Paket Sigaradan Bile Daha Zararlı”

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
26.08.2024 - 23:52

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Yalnızlığın ruhsal sağlık sorunlarına, fiziksel sağlık problemlerine ve düşük enerjiye neden olabileceği biliniyor. İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Nijat Ahmadlı, yalnızlığın insan sağlığı üzerindeki zararlı etkilerinin sanıldığından daha ciddi olduğunu açıkladı.

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Uzman Doktor Nijat Ahmadlı, yalnızlığın günde bir paket sigaradan bile daha zararlı olduğunu ve tahmin edilenden daha ciddi sonuçlara yol açabileceğini söyledi.

Uzman Doktor Nijat Ahmadlı, yalnızlığın günde bir paket sigaradan bile daha zararlı olduğunu ve tahmin edilenden daha ciddi sonuçlara yol açabileceğini söyledi.

Yaradılış gereği insanın yanız kalmaya müsait bir canlı olmadığını belirten Ahmadlı, "yalnızlık" ve "yalnız kalmak" arasındaki farkları anlattı.

Yaradılış gereği insanın yanız kalmaya müsait bir canlı olmadığını belirten Ahmadlı, "yalnızlık" ve "yalnız kalmak" arasındaki farkları anlattı.

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tom lee jones

tam turklere uygun konusan bir tohtur.

gur.ebrar34

Hocam peki kimseden hoşlanamıyor ve sevemiyorsanız, yaklaşıldığı an kaçıyor ve savunma mekanizması ön plana çıkıyorsa :(

nevertheless

Bu devirde en yararlı olan o hocam size katılmıyorum 😒😒