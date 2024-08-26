Uzman Doktor Nijat Ahmadlı: “Yalnızlık Günde Yarım Paket Sigaradan Bile Daha Zararlı”

Yalnızlığın ruhsal sağlık sorunlarına, fiziksel sağlık problemlerine ve düşük enerjiye neden olabileceği biliniyor. İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Nijat Ahmadlı, yalnızlığın insan sağlığı üzerindeki zararlı etkilerinin sanıldığından daha ciddi olduğunu açıkladı.