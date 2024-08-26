Uzman Doktor Nijat Ahmadlı: “Yalnızlık Günde Yarım Paket Sigaradan Bile Daha Zararlı”

Yalnızlığın ruhsal sağlık sorunlarına, fiziksel sağlık problemlerine ve düşük enerjiye neden olabileceği biliniyor. İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Nijat Ahmadlı, yalnızlığın insan sağlığı üzerindeki zararlı etkilerinin sanıldığından daha ciddi olduğunu açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzman Doktor Nijat Ahmadlı, yalnızlığın günde bir paket sigaradan bile daha zararlı olduğunu ve tahmin edilenden daha ciddi sonuçlara yol açabileceğini söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaradılış gereği insanın yanız kalmaya müsait bir canlı olmadığını belirten Ahmadlı, "yalnızlık" ve "yalnız kalmak" arasındaki farkları anlattı.
Videonun tamamı için:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
tam turklere uygun konusan bir tohtur.
Hocam peki kimseden hoşlanamıyor ve sevemiyorsanız, yaklaşıldığı an kaçıyor ve savunma mekanizması ön plana çıkıyorsa :(
Bu devirde en yararlı olan o hocam size katılmıyorum 😒😒