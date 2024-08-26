Yok Artık Dedirtti! Özbekistan'da Yapılan Bir Düğün Makyajı Gündem Oldu

Düğün makyajı, genellikle gelinin doğal güzelliğini ön plana çıkarmak ve uzun süre kalıcılığını sağlamak için özenle yapılır.
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Özbekistan'da yapılan bir düğün makyajı, standartların ötesinde bir değişim yaratarak gündem oldu.
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Makyajın ardından gelinin görünümü, adeta başka biri gibi değişerek izleyenleri hayretler içinde bıraktı.
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