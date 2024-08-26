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Yok Artık Dedirtti! Özbekistan'da Yapılan Bir Düğün Makyajı Gündem Oldu

Yok Artık Dedirtti! Özbekistan'da Yapılan Bir Düğün Makyajı Gündem Oldu

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
26.08.2024 - 17:58

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Düğün makyajı, genellikle gelinin doğal güzelliğini ön plana çıkarmak ve uzun süre kalıcılığını sağlamak için özenle yapılır.

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Özbekistan'da yapılan bir düğün makyajı, standartların ötesinde bir değişim yaratarak gündem oldu.

Özbekistan'da yapılan bir düğün makyajı, standartların ötesinde bir değişim yaratarak gündem oldu.

Makyajın ardından gelinin görünümü, adeta başka biri gibi değişerek izleyenleri hayretler içinde bıraktı.

Makyajın ardından gelinin görünümü, adeta başka biri gibi değişerek izleyenleri hayretler içinde bıraktı.

Videonun tamamı için:

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