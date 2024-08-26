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Fotoğraflarda Güzel Çıkabilmek İçin Işığını Yanında Taşıyan Kadın “Bu Çabaya Değer mi?” Dedirtti

Fotoğraflarda Güzel Çıkabilmek İçin Işığını Yanında Taşıyan Kadın “Bu Çabaya Değer mi?” Dedirtti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
26.08.2024 - 16:26

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Influencerlığın hayatımıza girmesiyle birlikte Instagram’da paylaşılan fotoğraflara epey önem verilmeye başlandı. Işıktı, pozdu, kombindi, arka plandı derken ‘güzel fotoğraf’ için listeye birçok şey eklendi. Tabii bunlar kişiden kişiye değişiklik gösterecek unsurlar ancak bir kadın da bunlara dikkat ediyor olmalı ki yanında ışık taşıyor.

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Katıldığı davette güzel fotoğraflar çekinmek için çantasından çıkardığı ışıktan yardım alan kadının çabası takdire şayandı.

Katıldığı davette güzel fotoğraflar çekinmek için çantasından çıkardığı ışıktan yardım alan kadının çabası takdire şayandı.

Bir kişi ışığı tutuyor, başka bir kişi çekimleri yapıyor, kendisi ise pozlar veriyordu.

Bir kişi ışığı tutuyor, başka bir kişi çekimleri yapıyor, kendisi ise pozlar veriyordu.

İşte o anlar 👇

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