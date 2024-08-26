Kiracı Kira Zammını Reddetti: Ev Sahibi Elektrikleri Keserek Mobbing Yaptı

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Kiracı durumu kabul etmeyince ev sahibi, zammı kabul ettirmek için evin elektriklerini kesti.
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Elektriği kesilen kiracı, yaşadığı mobbingi sosyal medyada paylaştı.
Videonun tamamı için:
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Bilmediğimden soracağım. Videoda az buçuk evin kaç odalı olduğu falan gözüküyor. Böyle bir ev için 9K kira az değil mi? Yani ev sahibini haklı bulmuyorum kes... Devamını Gör
Insanlık dışı. Ülkede insanlık kalmamış.