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Kiracı Kira Zammını Reddetti: Ev Sahibi Elektrikleri Keserek Mobbing Yaptı

Kiracı Kira Zammını Reddetti: Ev Sahibi Elektrikleri Keserek Mobbing Yaptı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
26.08.2024 - 19:42

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Şubat ayında kirayı 9 bin liraya çıkaran ev sahibi, Ağustos ayında kirayı 15 bin liraya yükseltmek istedi. Kiracı bu artışı kabul etmeyince ev sahibi mobbing uygulayarak zammı kabul ettirmeye çalıştı.

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Kiracı durumu kabul etmeyince ev sahibi, zammı kabul ettirmek için evin elektriklerini kesti.

Kiracı durumu kabul etmeyince ev sahibi, zammı kabul ettirmek için evin elektriklerini kesti.

Elektriği kesilen kiracı, yaşadığı mobbingi sosyal medyada paylaştı.

Elektriği kesilen kiracı, yaşadığı mobbingi sosyal medyada paylaştı.

' 21. yüzyılda aydınlanmayı mumla sağlayan tek kiracı biziz galiba.'

Videonun tamamı için:

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Ati N

Bilmediğimden soracağım. Videoda az buçuk evin kaç odalı olduğu falan gözüküyor. Böyle bir ev için 9K kira az değil mi? Yani ev sahibini haklı bulmuyorum kes... Devamını Gör

Naci Kir

Insanlık dışı. Ülkede insanlık kalmamış.