Ailesinin Zoruyla Yazdığı Bilgisayar Mühendisliğini Kazanan Genç Kız Gözyaşlarına Boğuldu

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte birçok genç, hayallerindeki bölümlere yerleşmenin sevincini yaşarken, sosyal medyada paylaşılan video başka bir duyguyu gündeme getirdi.
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Tercih sonuçlarına bakarken ailesinin yazdırdığı bölümü kazandığını gören genç kız, büyük bir hayal kırıklığına uğradı.
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Bilgisayar mühendisliğini kazanan genç kız, bu bölümü okumak istemediğini söyleyerek gözyaşlarına boğuldu,
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