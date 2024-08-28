İsveç'te Yaşayan Gurbetçi Belediyenin İmkanlarını Paylaştı: "1 Dönüm Araziyi Bedava Veriyorlar"

İsveç'te karavanda yaşayan içerik üreticisi Zafer Atalay, belediyenin verdiği 1 dönümlük araziyi tanıttı. Kampanyadan yararlanmak isteyenlere tek koşul sunulduğunu söyleyen gurbetçi, 'Gelin burada yaşayın' diyorlar. Okula bakacağız, ormanına, kreşine bakacağız. Gayet nezih bir ortam.' dedi.
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Ülkemizde bir şeye sahip olmanın her geçen gün daha da zorlaştığı günlerde İsveç'te yaşayan Zafer Atalay bir içerik üreticisinin video sosyal medyada gündem oldu.
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Belediyenin vatandaşlarına arsa verdiğini söyleyen gurbetçi, tek koşulunun o bölgede yaşamak olduğunu söyledi. Bölgeye bakma geldiğini söyleyen Atalay bölgeyi "Gelin burada yaşayın' diyorlar. Okula bakacağız, ormanına, kreşine bakacağız. Gayet nezih bir ortam." ifadeleriyle tanıttı. İşte o görüntüler; 🎥
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