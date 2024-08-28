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İsveç'te Yaşayan Gurbetçi Belediyenin İmkanlarını Paylaştı: "1 Dönüm Araziyi Bedava Veriyorlar"

İsveç'te Yaşayan Gurbetçi Belediyenin İmkanlarını Paylaştı: "1 Dönüm Araziyi Bedava Veriyorlar"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.08.2024 - 11:12

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İsveç'te karavanda yaşayan içerik üreticisi Zafer Atalay, belediyenin verdiği 1 dönümlük araziyi tanıttı. Kampanyadan yararlanmak isteyenlere tek koşul sunulduğunu söyleyen gurbetçi, 'Gelin burada yaşayın' diyorlar. Okula bakacağız, ormanına, kreşine bakacağız. Gayet nezih bir ortam.' dedi. 

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Ülkemizde bir şeye sahip olmanın her geçen gün daha da zorlaştığı günlerde İsveç'te yaşayan Zafer Atalay bir içerik üreticisinin video sosyal medyada gündem oldu.

Ülkemizde bir şeye sahip olmanın her geçen gün daha da zorlaştığı günlerde İsveç'te yaşayan Zafer Atalay bir içerik üreticisinin video sosyal medyada gündem oldu.

Belediyenin vatandaşlarına arsa verdiğini söyleyen gurbetçi, tek koşulunun o bölgede yaşamak olduğunu söyledi. Bölgeye bakma geldiğini söyleyen Atalay bölgeyi "Gelin burada yaşayın' diyorlar. Okula bakacağız, ormanına, kreşine bakacağız. Gayet nezih bir ortam." ifadeleriyle tanıttı. İşte o görüntüler; 🎥

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