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Almanya'dan Gelen Bir Gurbetçi İsyan Etti: "Türkiye Çok Pahalı Artık Gelmek İstemiyoruz"

Almanya'dan Gelen Bir Gurbetçi İsyan Etti: "Türkiye Çok Pahalı Artık Gelmek İstemiyoruz"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
28.08.2024 - 11:04

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Sokak röportajında Almanya'dan gelen bir gurbetçiye 'Tekrar dünyaya gelsen hangi ülkede yaşamak isterdin?' sorusu yöneltildi. Röportajın videosu, Instagram'da @sokagingundemi isimli sayfada paylaşıldı.

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Gurbetçi, tekrar dünyaya gelse Almanya'da yaşamayı tercih edeceğini belirterek Türkiye'deki pahalılığa isyan etti.

Gurbetçi, tekrar dünyaya gelse Almanya'da yaşamayı tercih edeceğini belirterek Türkiye'deki pahalılığa isyan etti.

Almanya’da durumlar iyi, ancak Türkiye çok pahalı, artık gelmek istemiyoruz”

Almanya'dan gelen gurbetçinin soruya verdiği beklenmedik cevap sosyal medyada gündem oldu.

Almanya'dan gelen gurbetçinin soruya verdiği beklenmedik cevap sosyal medyada gündem oldu.

Videonun tamamı için:

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Şıpıdık

Gelmek istemiyorsanız gelmeyin zaten. Eskidendi oyrolarla şov yapma dönemi. Artık geleni öpüyoruz. Gelin sizi de öpelim.

ahmetpamukupaagl

ülke ucuz diye gelecekseniz gelmeyin zaten aq. he yanlış anlamayın gelmek istemeyen zaten gelmesin bu ülkeye ama böyle salakça mazeretlere gerek yok

mrspock

gelmeyin