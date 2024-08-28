Almanya'dan Gelen Bir Gurbetçi İsyan Etti: "Türkiye Çok Pahalı Artık Gelmek İstemiyoruz"

Sokak röportajında Almanya'dan gelen bir gurbetçiye 'Tekrar dünyaya gelsen hangi ülkede yaşamak isterdin?' sorusu yöneltildi. Röportajın videosu, Instagram'da @sokagingundemi isimli sayfada paylaşıldı.
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Gurbetçi, tekrar dünyaya gelse Almanya'da yaşamayı tercih edeceğini belirterek Türkiye'deki pahalılığa isyan etti.
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Almanya'dan gelen gurbetçinin soruya verdiği beklenmedik cevap sosyal medyada gündem oldu.
Videonun tamamı için:
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Gelmek istemiyorsanız gelmeyin zaten. Eskidendi oyrolarla şov yapma dönemi. Artık geleni öpüyoruz. Gelin sizi de öpelim.
ülke ucuz diye gelecekseniz gelmeyin zaten aq. he yanlış anlamayın gelmek istemeyen zaten gelmesin bu ülkeye ama böyle salakça mazeretlere gerek yok
gelmeyin