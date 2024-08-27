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Norveçli Bir Kişi 'Coğrafya Kader midir?' Sorusunu Böyle Yanıtladı!

Norveçli Bir Kişi 'Coğrafya Kader midir?' Sorusunu Böyle Yanıtladı!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
27.08.2024 - 17:21

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İçerik üreticisi Arda Pazır, Norveçli bir adamla gerçekleştirdiği röportajı YouTube kanalında izleyicileriyle buluşturdu.

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Röportaj sırasında "Coğrafya kader midir?" sorusunu yanıtlayan Norveçli, mutsuz olduğunu söyleyenlerin şımarık olduğunu ifade etti.

Röportaj sırasında "Coğrafya kader midir?" sorusunu yanıtlayan Norveçli, mutsuz olduğunu söyleyenlerin şımarık olduğunu ifade etti.

Ardından Norveç'in sağladığı imkanları sıralayan Norveçli, bu ülkede mutlu olamayanların dünyanın hiçbir yerinde mutlu olamayacaklarını söyledi.

Ardından Norveç'in sağladığı imkanları sıralayan Norveçli, bu ülkede mutlu olamayanların dünyanın hiçbir yerinde mutlu olamayacaklarını söyledi.

Videonun tamamı için:

twitter.com
twitter.com
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