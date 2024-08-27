Norveçli Bir Kişi 'Coğrafya Kader midir?' Sorusunu Böyle Yanıtladı!

İçerik üreticisi Arda Pazır, Norveçli bir adamla gerçekleştirdiği röportajı YouTube kanalında izleyicileriyle buluşturdu.
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Röportaj sırasında "Coğrafya kader midir?" sorusunu yanıtlayan Norveçli, mutsuz olduğunu söyleyenlerin şımarık olduğunu ifade etti.
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Ardından Norveç'in sağladığı imkanları sıralayan Norveçli, bu ülkede mutlu olamayanların dünyanın hiçbir yerinde mutlu olamayacaklarını söyledi.
Videonun tamamı için:
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