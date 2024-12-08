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ABD'de Bir Lise Maçında Amigo Kızların Yarışı Sosyal Medyada Beğeni Topladı

ABD'de Bir Lise Maçında Amigo Kızların Yarışı Sosyal Medyada Beğeni Topladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.12.2024 - 12:43

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Takımın başarısı ve motivasyonu için taraftarların önemi inkar edilemez bir gerçektir. Taraftarlar, takımlarının enerjisi ve ilham kaynağı olurken, aynı zamanda takımlarının başarısında da önemli bir rol oynuyorlar. Amerika'da bu durum, bazı spor dallarında oldukça düzenli ve sistemli.Bu, Amerika'daki spor kültürünün ayrılmaz bir parçası ve taraftarların takımlarına olan bağlılığı, bu kültürün en önemli unsurlarından biri. Hatta amigo kızları yetiştiren ekipler bile var.

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ABD'de bir lise maçında çekilen görüntüler sosyal medyada viral oldu.

ABD'de bir lise maçında çekilen görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Amigo kızların kıyasıya yarışı ve sergiledikleri figürler beğeni topladı.

Amigo kızların kıyasıya yarışı ve sergiledikleri figürler beğeni topladı.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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