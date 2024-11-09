9 Kasım Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
9 Kasım Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 9 Kasım Cumartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 86. Yıl dönümünde acımız ilk günkü gibi derin, hasretimiz her geçen günden daha büyük. Vefatından önce yaşadığı hastalığı sebebiyle zor günler geçiren Atatürk’ün hayatını kaybetmeden önce son söylediği sözün de ne olduğu her zaman merak ediliyordu. Atatürk'ün hayatıyla ilgili çok uzun yıllardır araştırmalar yapan Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Ali Güler, Atatürk'ün ölmeden önce son sözünün 'Aleykümesselam' olduğunu açıkladı….
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'Ey Türk Gençliği!' sözleriyle Türk gençlerine seslenen, dünyada çocuklara bayram hediye eden tek lider olmayı başaran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, sadece bir 'lider' olmanın ötesindeydi. Vefatının 86. yılında minnetle, saygıyla, sevgiyle ve en çok da özlemle andığımız Ata'mız, tüm liderlere örnek olması gereken bir şahsiyetti. Bunun en büyük kanıtını da zor durumlarda kurduğu cümlelerde buluruz. Peki biraz da Atatürk'ün ne kadar önemli bir lider olduğunu gözler önüne seren anılara bakmak ister misiniz?
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümü. Kendisini özlem, saygı ve minnetle anarken Ata'mızın özelliklerini bir kez daha merak etmeye başladık. Sevdiği türküleri, dansları, kitapları bildiğimiz Atatürk, peki yemekte neyi severdi? Atamız sofra adabına çok önem verirdi. Damak zevkine de pek düşkündü. Yemek seçmezdi fakat, sevdiği yemeklerin yeri de bir ayrıydı. İşte Atatürk'ün en sevdiği yemekler 👇🏻
Bu yıl Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. senesi. Kendisinin değerli hatırası, Türk milletinin gönlünde her zaman canlı ve taze kalmaya devam ediyor. Bu önemli günü ülkemizin önde gelen markaları da unutmadı. Bazıları her birimizi duygulandırırken bazıları Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktıklarını yeniden hatırlattı. Biz de sizler için onları bir araya getirdik
Bu yıl Ulu Önder Mustada Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. senesi. Türkiye'nin dört bir yanında halk, ona olan minnet duygularını paylaşımlarla dile getiriyor. Ülkemizin kurucusuna olan saygıyı göstermek adına, önemli markalarımız da bu özel günü unutmadı ve çarpıcı videolarla anısını yaşattı. Sanat dünyasının önde gelen isimleri, siyasetçiler, futbol kulüpleri ve belediyeler de benzer etkinliklerle Ulu Önder'e olan sevgi ve minnetlerini ifade etti.
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Wanda Nara, Icardi ve L-Gante'nin aşk üçgeni günlerdir gündemimizde biliyorsunuz. Icardi ve Wanda Nara'nın boşanma iddiaları, Icardi'nin sakatlanması, Nara'nın L-Gante ile olan ilişkisi derken işin içinden çıkma neredeyse imkansız hale geldi. Nara'ya en çok kızan da şüphesiz ki Galatasaray taraftarları oldu. Son olarak ise Galatasaray taraftarları Nara'nın sevgilisi L-Gante'nin Instagram hesabını şikayet ederek kapanmasına neden oldu.
Mert Demir ve Serenay Sarıkaya yılın çiftlerinden bir tanesi. Aşk haberleri ile herkesi şaşırtan ünlü çift, çok eleştirilmişti. Demir ve Sarıkaya çifti tüm eleştirilere rağmen aşklarını tam gaz yaşamaya devam ediyor. Sosyal medya hesaplarından sık sık birbirlerine yorum yapan ünlü çift son zamanlarda birlikte oldukları kareleri de paylaşımlarına ekliyor. Bu seferki aşk karesi de Mert Demir'den geldi. Ünlü şarkıcının paylaşımı yine kimseye geçmedi!
Hadise ile Seda Bakan'ın başrollerde oynadığı 'Esas Oğlan'ın fragmanı TikTok'ta yasaklandı. Hadise fragmanın sosyal medya platformunda yasaklanmasına tepki gösterdi. Hadise'nin tepkisinin ardından bir diğer tepki Seda Bakan'dan geldi. Bakan yaptığı paylaşımda kadın oyuncuların böyle bir şekilde engellenmesine karşı çıktı. Detaylar içerikte!
Mirgün Cabas'ın programına konuk olan Gülse Birsel dizilerdeki sansürü eleştirdi. Ünlü oyuncu ve senarist her şeyin biplendiğini, sansürlendiğini dile getirdi. Ama öldürülme sahnelerinin bu engele takılmadığını söyledi. Birsel ayrıca basit bir kelimenin bile argo kabul edilmesini eleştirdi. Detaylar içerikte!
Kızılcık Şerbeti'nde Giray karakterini canlandıran Kaan Taşaner diziden ayrıldı. Onun diziden ayrılması fanlar arasında şaşkınlık yarattı. Ancak ünlü oyuncu bu kararı aldığı için çok memnun. Magazin Hattı'na konuşan Taşaner, Kızılcık Şerbeti'nde rol almaktan duyduğu pişmanlığı çok net açıkladı. Detaylar içerikte!
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Alper Rende uzun süredir YouTube'da içerik üretiyor bildiğiniz üzere. Kendisi son zamanlarda çektiği videolar ile büyük ses getiriyor. Waorani isimli bir kabile ile bir hafta geçiren Alper Rende, daha sonra kabilenin iki üyesini şehir hayatıyla tanıştırmıştı. İki kabile üyesini lüks bir evde ağırlayan Alper Rende onlara unutulmaz zamanlar yaşatmıştı. Başarılı Youtuber yine sınırları zorlayan bir videoya imza attı.
https://onedio.com/haber/yine-sinirlari-zorladi-alper-rende-simdi-de-dunyanin-en-buyuk-hapishanesi-olan-cecot-a-gitti-1257678
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