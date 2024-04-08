8 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
8 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çifti Ocak ayında ikiz bebekleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucaklarına aldılar biliyorsunuz. Ancak minik Ayel'in kalbinde bir sorun olduğunu öğrenmiş ve sağlık durumunu hep birlikte merakla takip etmeye başlamıştık. Birkaç kez operasyon geçiren Ayel'in son durumunu annesi Yasemin Şefkatli sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
2. İbrahim Kutluay ekonomik durumunun kötüye gittiğini belirterek oğluna ödediği nafakanın son bulmasını talep ederek eski eşi Demet Şener'e dava açtı. Kanal D'nin özel haberine göre; ekonomi bahanesini gerçekçi bulmayan Şener, "oğlum kendine bakabilir" diyen Kutluay'ı ti'ye aldı!
3. Dilan Polat ve Engin Polat çifti; kara para aklama, yasa dışı bahis gibi suçlarla yargılanıyor bildiğiniz gibi. Kasım ayından beridir cezaevinde olan ikili hakkında yaşanan gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediyor. Sabah'tan Seda Nur Günaydın'ın haberine göre Polat çifti, kendilerine "kelepçeli lamalar" denmesini affetmedi ve cezaevinden savcılığa başvurdu!
4. MasterChef Türkiye'nin sevilen, güler yüzlü şefi Somer Sivrioğlu, son dönemde yaşadığı aşklarla gündemden düşmüyor. Daha geçtiğimiz günlerde bir mekanda sarmaş dolaş görüntülenen Somer Şef, bu sefer de Ayşe Özyılmazel'le aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme geldi.
5. Cinsiyet geçiş süreciyle sosyal medyanın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Mika Can Raun paylaşımlarıyla ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor. Geçirdiği estetiklerle eski halinden eser kalmayan Mika'nın son hali 'şaka mı?' dedirtti!
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6. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlülerimizden bir tanesi de Pınar Altuğ. Kendisi paylaşımlarının altında gelen yorumlara da elinden geldiğince cevap vermeye çalışıyor. Son olarak paylaştığı bir videonun altında giydiği eteğe yorum yapan bir takipçisine yine tüm kibarlığıyla cevap veren Pınar Altuğ, 'buna da karışmayın artık' dedirtti.
7. Aylardan beri süre gelen 'külot' tartışma geçtiğimiz akşam yeniden alevlendi! Şarkılarıyla gönüllere taht kuran Ece Seçkin bir dönem hem kendisini hem de hemcinsi meslektaşlarını hedef alan İzzet Yıldızhan'ın yarı çıplak haldeki bir videosunu görünce kendini tutamadı. Olayın büyümesinin ardından tartışmaya dahil olan ünlü türkücünün menajeri Seçkin'e tepki gösterdi.
8. Gizemli aşıklar Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, Milano tatilinden döndü! Havaalanından ayrı gayrı çıkan çiftin beraber fotoğrafı sosyal medyayı ağaya kaldırdı!
9. Başarılı oyuncu Bergüzar Korel, İbrahim Selim'in YouTube programı Bu Gece'ye katılarak samimi itiraflarda bulundu. Ünlü oyuncunun Binbir Gece ile ilgili sözleri gündem oldu!
11. Geçtiğimiz günlerde estetik furyasına Cenk Eren'in de dahil olduğunu öğrenmiştik. Yüz gerdirme ameliyatının ardından toparlanan Cenk Eren, son halini paylaştı. Kimileri çok beğenirken, kimileri bambaşka bir adama döndüğünü savunup, bu hamlenin nedenini sorguladı!
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12. Son dönemlerde İnci Taneleri dizisiyle gündemde olan Yılmaz Erdoğan'ın Cansu Taşkın'la aşk yaşadığı iddia ediliyordu. En son Cansu Taşkın'ın bir programda Yılmaz Erdoğan'la sevgili oldukları iddialarını doğrulaması üzerine tüm gözler yeni çifte çevrilmişti ki tv100'den Onur Üçkarışıoğlu'nun haberine göre anlatılan her şeyin yalan olduğu ortaya çıktı!
13. Daha önce yazar ve sosyal medya fenomeni Pucca'yla ev kirası yüzünden papaz olan Tuba Ünsal'ın bu sefer de aynı problemi Ayşe Hatun Önal ile yaşadığı iddia edildi!
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