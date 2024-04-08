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Japonya Sefası Süren Erçel'den Aşka Düşen Derici'ye 8 Nisan'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Japonya Sefası Süren Erçel'den Aşka Düşen Derici'ye 8 Nisan'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
08.04.2024 - 23:59

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Demet Akalın nostalji yaptı.

Demet Akalın nostalji yaptı.

Şeyma Subaşı, Melisa'yla manikür pedikür date'ine çıktı.

Şeyma Subaşı, Melisa'yla manikür pedikür date'ine çıktı.

Hande Erçel, Hakan Sabancı'nın uzvunu paylaşmaktan bıkmadı, biz bıktık.

Hande Erçel, Hakan Sabancı'nın uzvunu paylaşmaktan bıkmadı, biz bıktık.

Danla Bilic, Zendaya'nın yeni giydiği tenis toplu topuklu ayakkabıya yükseldi.

Danla Bilic, Zendaya'nın yeni giydiği tenis toplu topuklu ayakkabıya yükseldi.

Aşkını yere göğe haykıran İrem Derici, bu sefer de arka planını paylaştı.

Aşkını yere göğe haykıran İrem Derici, bu sefer de arka planını paylaştı.
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Tatile çıkan Seda Sayan her zamanki gibi şımartıldı.

Tatile çıkan Seda Sayan her zamanki gibi şımartıldı.

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Ceyda Düvenci yeni rotasını oluşturdu.

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Melek Mosso mutlu aile tablosuyla "nasip olur mu be?" dedirtti.

Melek Mosso mutlu aile tablosuyla "nasip olur mu be?" dedirtti.

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Gülben Ergen ve annesi keyifteydi.
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Sevgilisini göstermemeye ant içen Hakan Sabancı, yine ve yeniden manzara paylaştı.

Sevgilisini göstermemeye ant içen Hakan Sabancı, yine ve yeniden manzara paylaştı.

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Berfu Yenenler, annelik mesaisindeydi.

Berfu Yenenler, annelik mesaisindeydi.
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