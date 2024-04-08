Japonya Sefası Süren Erçel'den Aşka Düşen Derici'ye 8 Nisan'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Japonya Sefası Süren Erçel'den Aşka Düşen Derici'ye 8 Nisan'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Demet Akalın nostalji yaptı.
Şeyma Subaşı, Melisa'yla manikür pedikür date'ine çıktı.
Hande Erçel, Hakan Sabancı'nın uzvunu paylaşmaktan bıkmadı, biz bıktık.
Danla Bilic, Zendaya'nın yeni giydiği tenis toplu topuklu ayakkabıya yükseldi.
Aşkını yere göğe haykıran İrem Derici, bu sefer de arka planını paylaştı.
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Tatile çıkan Seda Sayan her zamanki gibi şımartıldı.
Ceyda Düvenci yeni rotasını oluşturdu.
Pelin Akil, kızı Lina'nın çektiği fotoğrafı paylaştı.
Melek Mosso mutlu aile tablosuyla "nasip olur mu be?" dedirtti.
Gülben Ergen ve annesi keyifteydi.
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Sevgilisini göstermemeye ant içen Hakan Sabancı, yine ve yeniden manzara paylaştı.
Bengü kızıyla alışverişteydi.
Enis Arıkan'ın yeğeniyle paylaşımı güldürdü.
Berfu Yenenler, annelik mesaisindeydi.
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