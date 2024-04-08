Külot Polemiği Büyüyor: İzzet Yıldızhan'ın Menajeri Patronunu Affetmeyen Ece Seçkin'i Hedef Aldı!
Külot Polemiği Büyüyor: İzzet Yıldızhan'ın Menajeri Patronunu Affetmeyen Ece Seçkin'i Hedef Aldı!
Aylardan beri süre gelen 'külot' tartışma geçtiğimiz akşam yeniden alevlendi! Şarkılarıyla gönüllere taht kuran Ece Seçkin bir dönem hem kendisini hem de hemcinsi meslektaşlarını hedef alan İzzet Yıldızhan'ın yarı çıplak haldeki bir videosunu görünce kendini tutamadı. Olayın büyümesinin ardından tartışmaya dahil olan ünlü türkücünün menajeri Seçkin'e tepki gösterdi.
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En az kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken isimlerden olan türkücü İzzet Yıldızhan yaptığı açıklamalarla da gündem yaratmaya devam ediyor.
Bir dönem 'Kızlarım flört edemez, eş seçemez' açıklamasıyla tepki çeken Yıldızhan ünlü kadın şarkıcıların sahne kostümlerini topa tutmuştu.
Ünlü türkücü "Burası Türkiye! Biraz bu topluma göre yaşamaları lazım. Sahne adabı diye bir şey var. Bir zahmet külot ve mayoyla sahneye çıkmayın. Aileler sizi seyrediyor. Çocuklarımız sizi izliyor. Biraz kendinize saygı duyurun" çıkışıyla çok konuşulmuştu.
"Bazı kadın meslektaşlarımın sahne kostümlerine ilişkin hakaret içermeyen görüşlerimi paylaşmıştım" diyen Yıldızhan bir de RTÜK'e şikayette bulunmuştu:
İzzet Yıldızhan'ın kadın şarkıcıların kıyafetlerine laf söylemesini ti'ye alan Hande Yener ise "Ülkeye rezil olanlar ahkam kesiyor ya, bir de deneyip deneyip bir şey olamayanlar... En çok da bunlara gülüyorum. B12 kullanın, Google'a geçmiş sildirin. Bir şey yapın bari kendiniz için kostüm otoritecikleri." diyerek bombayı patlatmıştı.
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Yaklaşık iki yıl önce yaşanan "külot" polemiği bir süredir rafa kaldırılsa da unutulmadı! Önceki gün Twitter hesabından İzzet Yıldızhan'ın bir videosuna denk gelen Ece Seçkin bu paylaşımı es geçmedi!
Ece Seçkin "Bize "sahneye külotla çıkmayın çocuğumun psikolojisi bozuluyor" diyen İzzet abimin yarı çıplak halde hele loy loy loy yapması ve 18'liği saklayıp kapağı masada unutma ihtimali de benim psikolojimi bozuyor" ifadelerini kullandı.
Ünlü şarkıcının sosyal medyada damga vuran paylaşımının ardından İzzet Yıldızhan'ın menajeri Altan Karabulut devreye girdi ve Seçkin'in "algı yaptığını" savundu.
"Kimse bizim üzerimiziden reklam" yapmasın diyen menajer söz konusu videosunun eski olduğunu ve masadaki kapağın da su şişesine ait olduğunu öne sürdü.
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