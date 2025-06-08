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8 Haziran Pazar Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

8 Haziran Pazar Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
08.06.2025 - 20:04

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Milletler Ligi'nde 3'te 3 yaparak turnuvada tüm dikkatleri üzerine çeken Filenin Sultanları, dördüncü maçından da parkeden galibiyetle ayrıldı.

Milletler Ligi'nde 3'te 3 yaparak turnuvada tüm dikkatleri üzerine çeken Filenin Sultanları, dördüncü maçından da parkeden galibiyetle ayrıldı.

Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Çin'i 3-2 yenerek organizasyonun ilk haftasını kayıpsız bitirdi.

Kısa Dalga internet haber sitesi yazarı Mehmet Çetingüleç'ten yıllar sonra ilginç bir itiraf geldi. Çetingüleç yaptığı itiraf ile asparagas haber yaptığını da kabul etti.

Kısa Dalga internet haber sitesi yazarı Mehmet Çetingüleç'ten yıllar sonra ilginç bir itiraf geldi. Çetingüleç yaptığı itiraf ile asparagas haber yaptığını da kabul etti.

40 yıldır gazetecilik yapan Çetingüleç, Sabah’ta parlamento muhabirliği yaparken ‘Van Gölü canavarı’ efsanesinin yaptığı haberle yayıldığını itiraf etti.

2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlanan A Milli Futbol Takımımız, özel maçta ABD'ye konuk oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlanan A Milli Futbol Takımımız, özel maçta ABD'ye konuk oldu.

Montella yönetimindeki ay-yıldızlı ekibimiz sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Bir yanda müzik sahnelerinin gözdesi, diğer yanda magazin sayfalarının vazgeçilmezi... Faruk Sabancı'nın geçmişi, sadece Sabancı ailesinin diğer üyelerinden biraz farklı. Henüz küçük yaştayken babasının ölümüyle yüzleşen Faruk Sabancı'nın aşk hayatı da aile bağları da kariyeri de beklenenin aksine pek de huzurlu geçmemiş!

Bir yanda müzik sahnelerinin gözdesi, diğer yanda magazin sayfalarının vazgeçilmezi... Faruk Sabancı'nın geçmişi, sadece Sabancı ailesinin diğer üyelerinden biraz farklı. Henüz küçük yaştayken babasının ölümüyle yüzleşen Faruk Sabancı'nın aşk hayatı da aile bağları da kariyeri de beklenenin aksine pek de huzurlu geçmemiş!

Gelin yurt dışında okumaya gönderilen, hayatının bir döneminde 183 kiloyu gören, Sabancı ailesine adaptasyon sürecinde de bir hayli zorlanan Faruk Sabancı neler yaşamış birlikte bakalım!

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımımız, özel maçta deplasmanda ABD'yi 2-1'lik skorla mağlup ederken doksan dakikanın bitiş düdüğü ile yaşanan bir olay adeta mücadelenin önüne geçti.

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımımız, özel maçta deplasmanda ABD'yi 2-1'lik skorla mağlup ederken doksan dakikanın bitiş düdüğü ile yaşanan bir olay adeta mücadelenin önüne geçti.
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MasterChef Türkiye'nin tarihinin en olaylı yarışmacısı olarak akıllara kazınan Murat Özdemir uçarı hareketlerinden dolayı diskalifiye edilmişti. Yarışmadan sonra da papağana işkence görüntüleriyle kan donduran Özdemir gözaltına alınmıştı.

MasterChef Türkiye'nin tarihinin en olaylı yarışmacısı olarak akıllara kazınan Murat Özdemir uçarı hareketlerinden dolayı diskalifiye edilmişti. Yarışmadan sonra da papağana işkence görüntüleriyle kan donduran Özdemir gözaltına alınmıştı.

Ardından çeşitli suçlarla tutuklanarak cezaevine gönderilen Murat Özdemir yeni infaz düzenlemesiyle tahliye oldu. 'Allah Tayyip'ten razı olsun' diyen Özdemir'in tavırları yine tepki toplarken, annesinin haliyse görenleri endişelendirdi!

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonuna dair iddialar ortaya atılmaya devam ediyor.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonuna dair iddialar ortaya atılmaya devam ediyor.

Sezon finalinde gördüğümüz Asude'nin abisi Ayhan karakterinin yeni sezonda geleceği iddia edilirken Sina Koloğlu, Şerbo'ya gelecek karakterler hakkında bomba iddialar ortaya attı.

Çocukluk döneminde, birçoğumuzun hayali bir evcil hayvan sahibi olmaktır. Ancak, ailelerin bu konuda ikna edilmesi genellikle zorlu bir süreçtir. Çünkü bir evcil hayvanın bakımı, büyük bir sorumluluk ve özveri gerektirir.

Çocukluk döneminde, birçoğumuzun hayali bir evcil hayvan sahibi olmaktır. Ancak, ailelerin bu konuda ikna edilmesi genellikle zorlu bir süreçtir. Çünkü bir evcil hayvanın bakımı, büyük bir sorumluluk ve özveri gerektirir.

Bu durum, çocukların hayvan sevgisini ve sorumluluk duygusunu geliştirmek için mükemmel bir fırsat olabilirken, aynı zamanda aileler için ek bir sorumluluğu da beraberinde getirir. 

Ailelerin, çocuklarının isteklerini kırmayarak onlara bir sürpriz yaptığı anlar bir araya getirildi. Miniklerin patili dostları ile ilk karşılaşma anı hem onları hem izleyenleri duygulandırdı.

Son olarak "Aşk Sadece Bir An" filminde rol alan Burcu Kara, Ekol Tv'de Balçiçek İlter'in sunduğu programa konuk oldu. Yer aldığı her projede öne çıkan ünlü oyuncunun "Oynadığım diziden utandım" açıklaması dikkatlerden kaçmadı.

Son olarak "Aşk Sadece Bir An" filminde rol alan Burcu Kara, Ekol Tv'de Balçiçek İlter'in sunduğu programa konuk oldu. Yer aldığı her projede öne çıkan ünlü oyuncunun "Oynadığım diziden utandım" açıklaması dikkatlerden kaçmadı.

Burcu Kara'nın itiraf gibi sözlerinde hangi diziden bahsettiği de ortaya çıktı!

Uzun süredir boşanma aşamasında oldukları konuşulan Pelin Akil ve Anıl Altan, bugüne kadar bu iddiaları hep reddetmiş, muhabirlerin sorularını geçiştirmişti. Ancak geçtiğimiz günlerde Pelin Akil, bir konserde tek başına görüntülenmiş ve nihayet net konuşmuştu.

Uzun süredir boşanma aşamasında oldukları konuşulan Pelin Akil ve Anıl Altan, bugüne kadar bu iddiaları hep reddetmiş, muhabirlerin sorularını geçiştirmişti. Ancak geçtiğimiz günlerde Pelin Akil, bir konserde tek başına görüntülenmiş ve nihayet net konuşmuştu.

“Yollarımızı ayırdık” diyerek boşanma söylentilerini doğrulayan Akil, açıklamalarıyla gündeme damga vurmuştu. 

Bu açıklamanın hemen ardından ise dikkat çeken bir sosyal medya hamlesi geldi. 

İşte detaylar…

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Tatilciler Bartın'ın Amasra ilçesine akın etti. UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'ne eklenen Cenevizliler dönemine ait Amasra Kalesi'ne ilgi yoğundu.

Tatilciler Bartın'ın Amasra ilçesine akın etti. UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'ne eklenen Cenevizliler dönemine ait Amasra Kalesi'ne ilgi yoğundu.

6 bin nüfuslu ilçe, bayramda yine doldu taştı. Günübirlik yaklaşık 60 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı.

İktisatçı Mahfi Eğilmez, ilk kez bu kadar sert konuştu.

İktisatçı Mahfi Eğilmez, ilk kez bu kadar sert konuştu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Eğilmez, “Darbeyle hiçbir ilgisi olmayan bir cümleden hareketle darbe çağrısı yaptığım yalanını uyduranları, FETÖ'cülerle en ufak bir ilişkisi olmamış, o ilişkilere hep karşı çıkmış olan bendenizi suçlamaya kalkışanları kınıyorum” dedi.

Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey'e hayat veren Burak Özçivit, dizi ve reklam gelirlerini gayrimenkule yatırıyor.

Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey'e hayat veren Burak Özçivit, dizi ve reklam gelirlerini gayrimenkule yatırıyor.

Gazete Magazin özel haberinde Burak Özçivit'in milyarı bulan gayrimenkulleri açıklandı.

Bazen insanlar, duydukları biz söz karşısında canları çok acısa da bu durumu ifade etmekte zorlanırlar. Ancak bu, onların derinlerde sakladıkları yaranın varlığını değiştirmez. Yıllarca belki de hiçkimseye anlatmadan içlerinde saklarlar. Travma dediğimiz şeyler de büyük çoğunlukla bu şekilde oluşur.

Bazen insanlar, duydukları biz söz karşısında canları çok acısa da bu durumu ifade etmekte zorlanırlar. Ancak bu, onların derinlerde sakladıkları yaranın varlığını değiştirmez. Yıllarca belki de hiçkimseye anlatmadan içlerinde saklarlar. Travma dediğimiz şeyler de büyük çoğunlukla bu şekilde oluşur.

'selinelihayratt' isimli içerik üreticisi, bir kağıda “Sana söylenmiş canını en acıtan şey neydi?” yazarak bir sokağa bıraktı. İnsanlar isimsiz bir şekilde cevaplarını yazdılar.

Bazı burçlar doğaları gereği risk almayı, kendi işinin patronu olmayı ve yeni fikirleri hayata geçirmeyi sever. Başarıya duydukları tutku, onları girişimcilik yolunda cesur adımlar atmaya yönlendirir.

Bazı burçlar doğaları gereği risk almayı, kendi işinin patronu olmayı ve yeni fikirleri hayata geçirmeyi sever. Başarıya duydukları tutku, onları girişimcilik yolunda cesur adımlar atmaya yönlendirir.

Bu burçlar için iş kurmak, sadece bir kariyer tercihi değil, aynı zamanda kendini gerçekleştirme biçimidir. İşte girişimcilik ruhuyla öne çıkan o burçlar...

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Bildiğiniz üzere artık Kurban Bayramı'nda farklı ülkelerde de kurban kesme imkanı sunuluyor. Bu süreçte, çeşitli dernekler aracılık ederek, vekâlet yoluyla kurban kesimini yapıyor. Bu sayede, bayramın manevi atmosferini farklı coğrafyalarda da yaşama fırsatı bulunuyor.

Bildiğiniz üzere artık Kurban Bayramı'nda farklı ülkelerde de kurban kesme imkanı sunuluyor. Bu süreçte, çeşitli dernekler aracılık ederek, vekâlet yoluyla kurban kesimini yapıyor. Bu sayede, bayramın manevi atmosferini farklı coğrafyalarda da yaşama fırsatı bulunuyor.

Bu uygulama, insanların dini vecibelerini yerine getirme konusunda önemli bir kolaylık sağlıyor. Aynı zamanda gelir seviyesi düşük ülkelerde kurban keserek, oradaki insanlara da yardım etme şansı sunuyor. Fakat bazen bu süreçte genel olarak kesilen kurban hakkında pek bilginiz olmuyor. 

Bir derneğin Nijer'in Kaburu Bölgesi'nde vekaleten kestiği kurban gündem oldu.

Şimdilerde Eşref Rüya dizisinde canlandırdığı Nisan karakteriyle adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu Demet Özdemir, Kurban Bayramı tatilini fırsat bilip set arasını ailesiyle geçirdi. Geçtiğimiz aylarda konuk olduğu bir programda babasıyla uzun süre görüşmediğini ama kısa süre önce barıştığını söyleyen Özdemir, bu bayram soluğu baba ocağında aldı.

Şimdilerde Eşref Rüya dizisinde canlandırdığı Nisan karakteriyle adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu Demet Özdemir, Kurban Bayramı tatilini fırsat bilip set arasını ailesiyle geçirdi. Geçtiğimiz aylarda konuk olduğu bir programda babasıyla uzun süre görüşmediğini ama kısa süre önce barıştığını söyleyen Özdemir, bu bayram soluğu baba ocağında aldı.

Yıllar sonra gelen bu buluşmayı duygusal paylaşımlarla taçlandıran oyuncu, babasıyla verdiği pozları sosyal medyada yayınladı. Babasını ilk kez paylaşan oyuncunun karelerine beğeni yağdı.

Çocukluğumuzun fenomen dizisi Sihirli Annem, geçtiğimiz günlerde sinema filmi olarak geri döndü. Dizide bir dönem Kerem rolüyle yer alan Michele Cedolin, filme davet edilmediği için isyan etmişti.

Çocukluğumuzun fenomen dizisi Sihirli Annem, geçtiğimiz günlerde sinema filmi olarak geri döndü. Dizide bir dönem Kerem rolüyle yer alan Michele Cedolin, filme davet edilmediği için isyan etmişti.

'Ne Kadar Yer Yandı?' YouTube kanalına konuk olan dizinin Tuğçe'si Damla Ersubaşı, eski rol arkadaşının bu çıkışı hakkında konuştu.

Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in tedavisi 34 saati aşkın süredir yoğun bakımda devam ediyor.

Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in tedavisi 34 saati aşkın süredir yoğun bakımda devam ediyor.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Zeyrek’in sağlık durumuna dair yeni bir açıklama yaptı.

Osman Gökçek'in sahibi olduğu Beyaz TV'deki iki sunucuya fuhuş ve uyuşturucu soruşturması başlatıldığı ileri sürüldü.

Osman Gökçek'in sahibi olduğu Beyaz TV'deki iki sunucuya fuhuş ve uyuşturucu soruşturması başlatıldığı ileri sürüldü.

Sözcü'de yer alan habere göre P.E. ve D.D. isimli sunucuların işine son verildiği iddia edildi. Soruşturma, iki isim hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na uyuşturucu ticareti ve fuhuş suçlarını işlediklerine dair şikayet dilekçesi verilerek başlatıldı.

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3 sezon boyunca Star TV’de ekrana gelen Yalı Çapkını dizisi, 101. bölümüyle veda etmişti. Finali büyük tartışma yaratan dizinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu, diziyle birlikte yıldızını parlatan isimlerden biri oldu.

3 sezon boyunca Star TV’de ekrana gelen Yalı Çapkını dizisi, 101. bölümüyle veda etmişti. Finali büyük tartışma yaratan dizinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu, diziyle birlikte yıldızını parlatan isimlerden biri oldu.

Şimdilerde ekranlara ara veren Saraçoğlu, tatilin keyfini çıkarıyor. Son olarak annesiyle yaptığı araba yolculuğunu paylaştı. Ancak çektiği video sosyal medyada olay oldu. Kimi kullanıcılar paylaşımı itici bulurken, kimileri de “kıskanıyorsunuz” diyerek ünlü oyuncuya sahip çıktı.

4 günlük Kurban Bayramı nedeniyle şehirlerarası yollar doldu taştı. Vatandaş tatilini şehir dışında gerçekleştirdi.

4 günlük Kurban Bayramı nedeniyle şehirlerarası yollar doldu taştı. Vatandaş tatilini şehir dışında gerçekleştirdi.

Bir de bu vesileyle dış dünyayı gözlemleme şansı yakalayan evcil hayvanlar oldu. Özellikle dışarıya çıkarması ayrı bir dert olan ev kedileri dış dünyayla tanıştı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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