8 Haziran Pazar Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Milletler Ligi'nde 3'te 3 yaparak turnuvada tüm dikkatleri üzerine çeken Filenin Sultanları, dördüncü maçından da parkeden galibiyetle ayrıldı.
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Kısa Dalga internet haber sitesi yazarı Mehmet Çetingüleç'ten yıllar sonra ilginç bir itiraf geldi. Çetingüleç yaptığı itiraf ile asparagas haber yaptığını da kabul etti.
2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlanan A Milli Futbol Takımımız, özel maçta ABD'ye konuk oldu.
Bir yanda müzik sahnelerinin gözdesi, diğer yanda magazin sayfalarının vazgeçilmezi... Faruk Sabancı'nın geçmişi, sadece Sabancı ailesinin diğer üyelerinden biraz farklı. Henüz küçük yaştayken babasının ölümüyle yüzleşen Faruk Sabancı'nın aşk hayatı da aile bağları da kariyeri de beklenenin aksine pek de huzurlu geçmemiş!
Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımımız, özel maçta deplasmanda ABD'yi 2-1'lik skorla mağlup ederken doksan dakikanın bitiş düdüğü ile yaşanan bir olay adeta mücadelenin önüne geçti.
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MasterChef Türkiye'nin tarihinin en olaylı yarışmacısı olarak akıllara kazınan Murat Özdemir uçarı hareketlerinden dolayı diskalifiye edilmişti. Yarışmadan sonra da papağana işkence görüntüleriyle kan donduran Özdemir gözaltına alınmıştı.
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonuna dair iddialar ortaya atılmaya devam ediyor.
Çocukluk döneminde, birçoğumuzun hayali bir evcil hayvan sahibi olmaktır. Ancak, ailelerin bu konuda ikna edilmesi genellikle zorlu bir süreçtir. Çünkü bir evcil hayvanın bakımı, büyük bir sorumluluk ve özveri gerektirir.
Son olarak "Aşk Sadece Bir An" filminde rol alan Burcu Kara, Ekol Tv'de Balçiçek İlter'in sunduğu programa konuk oldu. Yer aldığı her projede öne çıkan ünlü oyuncunun "Oynadığım diziden utandım" açıklaması dikkatlerden kaçmadı.
Uzun süredir boşanma aşamasında oldukları konuşulan Pelin Akil ve Anıl Altan, bugüne kadar bu iddiaları hep reddetmiş, muhabirlerin sorularını geçiştirmişti. Ancak geçtiğimiz günlerde Pelin Akil, bir konserde tek başına görüntülenmiş ve nihayet net konuşmuştu.
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Tatilciler Bartın'ın Amasra ilçesine akın etti. UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'ne eklenen Cenevizliler dönemine ait Amasra Kalesi'ne ilgi yoğundu.
İktisatçı Mahfi Eğilmez, ilk kez bu kadar sert konuştu.
Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey'e hayat veren Burak Özçivit, dizi ve reklam gelirlerini gayrimenkule yatırıyor.
Bazen insanlar, duydukları biz söz karşısında canları çok acısa da bu durumu ifade etmekte zorlanırlar. Ancak bu, onların derinlerde sakladıkları yaranın varlığını değiştirmez. Yıllarca belki de hiçkimseye anlatmadan içlerinde saklarlar. Travma dediğimiz şeyler de büyük çoğunlukla bu şekilde oluşur.
Bazı burçlar doğaları gereği risk almayı, kendi işinin patronu olmayı ve yeni fikirleri hayata geçirmeyi sever. Başarıya duydukları tutku, onları girişimcilik yolunda cesur adımlar atmaya yönlendirir.
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Bildiğiniz üzere artık Kurban Bayramı'nda farklı ülkelerde de kurban kesme imkanı sunuluyor. Bu süreçte, çeşitli dernekler aracılık ederek, vekâlet yoluyla kurban kesimini yapıyor. Bu sayede, bayramın manevi atmosferini farklı coğrafyalarda da yaşama fırsatı bulunuyor.
Şimdilerde Eşref Rüya dizisinde canlandırdığı Nisan karakteriyle adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu Demet Özdemir, Kurban Bayramı tatilini fırsat bilip set arasını ailesiyle geçirdi. Geçtiğimiz aylarda konuk olduğu bir programda babasıyla uzun süre görüşmediğini ama kısa süre önce barıştığını söyleyen Özdemir, bu bayram soluğu baba ocağında aldı.
Çocukluğumuzun fenomen dizisi Sihirli Annem, geçtiğimiz günlerde sinema filmi olarak geri döndü. Dizide bir dönem Kerem rolüyle yer alan Michele Cedolin, filme davet edilmediği için isyan etmişti.
Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in tedavisi 34 saati aşkın süredir yoğun bakımda devam ediyor.
Osman Gökçek'in sahibi olduğu Beyaz TV'deki iki sunucuya fuhuş ve uyuşturucu soruşturması başlatıldığı ileri sürüldü.
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3 sezon boyunca Star TV’de ekrana gelen Yalı Çapkını dizisi, 101. bölümüyle veda etmişti. Finali büyük tartışma yaratan dizinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu, diziyle birlikte yıldızını parlatan isimlerden biri oldu.
4 günlük Kurban Bayramı nedeniyle şehirlerarası yollar doldu taştı. Vatandaş tatilini şehir dışında gerçekleştirdi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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