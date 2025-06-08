Dış Dünyayı İlk Kez Gören Evcil Hayvanlar Kalpleri Isıttı
4 günlük Kurban Bayramı nedeniyle şehirlerarası yollar doldu taştı. Vatandaş tatilini şehir dışında gerçekleştirdi. Bir de bu vesileyle dış dünyayı gözlemleme şansı yakalayan evcil hayvanlar oldu. Özellikle dışarıya çıkarması ayrı bir dert olan ev kedileri dış dünyayla tanıştı.
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Paylaşım şöyleydi;
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Farklı hayvanlar da bu deneyimi yaşadı.
Ancak genelde kediler ön plandaydı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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