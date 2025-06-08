Bir Kadın Sokağa “Duyduğunuzda Canını En Acıtan Şey Neydi?” Yazısı Bıraktı Kapleri Acıtan Yanıtlar Geldi

Bazen insanlar, duydukları biz söz karşısında canları çok acısa da bu durumu ifade etmekte zorlanırlar. Ancak bu, onların derinlerde sakladıkları yaranın varlığını değiştirmez. Yıllarca belki de hiçkimseye anlatmadan içlerinde saklarlar. Travma dediğimiz şeyler de büyük çoğunlukla bu şekilde oluşur.

'selinelihayratt' isimli içerik üreticisi, bir kağıda “Sana söylenmiş canını en acıtan şey neydi?” yazarak bir sokağa bıraktı. İnsanlar isimsiz bir şekilde cevaplarını yazdılar.