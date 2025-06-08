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Bir Kadın Sokağa “Duyduğunuzda Canını En Acıtan Şey Neydi?” Yazısı Bıraktı Kapleri Acıtan Yanıtlar Geldi

Bir Kadın Sokağa “Duyduğunuzda Canını En Acıtan Şey Neydi?” Yazısı Bıraktı Kapleri Acıtan Yanıtlar Geldi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.06.2025 - 18:09

İçerik Devam Ediyor

Bazen insanlar, duydukları biz söz karşısında canları çok acısa da bu durumu ifade etmekte zorlanırlar. Ancak bu, onların derinlerde sakladıkları yaranın varlığını değiştirmez. Yıllarca belki de hiçkimseye anlatmadan içlerinde saklarlar. Travma dediğimiz şeyler de büyük çoğunlukla bu şekilde oluşur.

'selinelihayratt' isimli içerik üreticisi, bir kağıda “Sana söylenmiş canını en acıtan şey neydi?” yazarak bir sokağa bıraktı. İnsanlar isimsiz bir şekilde cevaplarını yazdılar.

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Gelen cevapların her biri içimizi acıttı.

Gelen cevapların her biri içimizi acıttı.

Hatta pek çok kişi bazı cevaplarda kendi yaralarını da buldu. Gelen cevaplar göre bazılarının canını en yakını yakarken, bazıları ise dile getiremediği acısıyla çok küçük yaşta tanıştı. Fakat cevapların pek çoğundan anlaşılacağı üzere, tartışma esnasında ağzımızdan sinirle çıkan sözler, yıllarca onarılamayacak derin yaralar bırakabiliyor. 

Peki siz yorumlarda, sizin canınızı en çok yakan cümleyi paylaşmak ister misiniz?

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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