Bir Kadın Sokağa “Duyduğunuzda Canını En Acıtan Şey Neydi?” Yazısı Bıraktı Kapleri Acıtan Yanıtlar Geldi

Bazen insanlar, duydukları biz söz karşısında canları çok acısa da bu durumu ifade etmekte zorlanırlar. Ancak bu, onların derinlerde sakladıkları yaranın varlığını değiştirmez. Yıllarca belki de hiçkimseye anlatmadan içlerinde saklarlar. Travma dediğimiz şeyler de büyük çoğunlukla bu şekilde oluşur.
'selinelihayratt' isimli içerik üreticisi, bir kağıda “Sana söylenmiş canını en acıtan şey neydi?” yazarak bir sokağa bıraktı. İnsanlar isimsiz bir şekilde cevaplarını yazdılar.
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Gelen cevapların her biri içimizi acıttı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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