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Kurban Bayramı'nda Memleketlerine Gidemeyen Vatandaşlar Ekonomiye İsyan Etti

Kurban Bayramı'nda Memleketlerine Gidemeyen Vatandaşlar Ekonomiye İsyan Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.06.2025 - 13:47

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Kurban Bayramı'nın coşkusuna rağmen, ekonomik zorluklar gündemimizi işgal etmeye devam etti. Bayramın neşesi ve birlikteliği, ekonomik sıkıntıların gölgesinde kaldı. Bu durum, bayramın anlam ve önemini zedelerken, toplumun genel moral ve motivasyonunu da olumsuz etkiledi. Eskiden 'Nerede o eski bayramlar?' sorusu sorulurdu. Artık insanla bu soruyu bile sormuyor.

Kurban Bayramı'nda insanlara mikrofon uzatılarak bayramın nasıl geçtiği soruldu. Neredeyse her biri, ekonomik sıkıntılarını dile getirdi.

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Bayramda insanlar memleketlerine dahi gidemediklerini söyledi.

Bayramda insanlar memleketlerine dahi gidemediklerini söyledi.

Aldıkları emekli maaşının ne kurban kesmeye, ne memlekete gitmeye ne de çocuklara gönül rahatlığıyla harçlık vermeye yetmediğini dile getirdiler. 

'Turistler ülkemizde rahat yaşıyor, kendi ülkemizde yabancı gibiyiz.' diyen amca ise uzun uzun düşündürdü.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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