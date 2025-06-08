Kurban Bayramı'nda Memleketlerine Gidemeyen Vatandaşlar Ekonomiye İsyan Etti

Kurban Bayramı'nın coşkusuna rağmen, ekonomik zorluklar gündemimizi işgal etmeye devam etti. Bayramın neşesi ve birlikteliği, ekonomik sıkıntıların gölgesinde kaldı. Bu durum, bayramın anlam ve önemini zedelerken, toplumun genel moral ve motivasyonunu da olumsuz etkiledi. Eskiden 'Nerede o eski bayramlar?' sorusu sorulurdu. Artık insanla bu soruyu bile sormuyor.

Kurban Bayramı'nda insanlara mikrofon uzatılarak bayramın nasıl geçtiği soruldu. Neredeyse her biri, ekonomik sıkıntılarını dile getirdi.