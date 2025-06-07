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A Milli Futbol Takımımız Deplasmanda ABD'yi Mağlup Etti!

A Milli Futbol Takımımız Deplasmanda ABD'yi Mağlup Etti!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
08.06.2025 - 00:36

2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlanan A Milli Futbol Takımımız, özel maçta ABD'ye konuk oldu. Montella yönetimindeki ay-yıldızlı ekibimiz sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

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ABD 1 - Türkiye 2

ABD 1 - Türkiye 2

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Bulgaristan, Gürcistan ve son Avrupa Şampiyonası şampiyonu İspanya ile E Grubu'ndan çıkma mücadelesi verecek A Milli Futbol Takımımız, kritik maçlar kapsamındaki ilk hazırlık karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı. 

ABD'ye konuk olan milliler, Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadı'nda oynanan doksan dakikadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. İlk dakikaları yoğun yağış altında oynanan maçta gollerimiz Arda ve Kerem'den geldi. Ev sahibinin tek golünü ise McGlynn kaydetti:

  • 1'McGlynn 

  • 24' Arda

  • 27'Kerem

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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