A Milli Futbol Takımımız Deplasmanda ABD'yi Mağlup Etti!
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ABD 1 - Türkiye 2
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Bizim Çocuklar'ın golleri
Bir taraftarın tribünde "Ali Koç istifa" pankartı açtığı görüldü
Sıradaki rakip Meksika
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Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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