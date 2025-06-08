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Sahaya Atlayıp Barış Alper'e Sarılan Taraftar Gündem Oldu

Sahaya Atlayıp Barış Alper'e Sarılan Taraftar Gündem Oldu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
08.06.2025 - 08:40

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımımız, özel maçta deplasmanda ABD'yi 2-1'lik skorla mağlup ederken doksan dakikanın bitiş düdüğü ile yaşanan bir olay adeta mücadelenin önüne geçti.

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ABD'nin ev sahipliğinde oynanan maçta kadın taraftarın sahaya atlayıp Barış Alper'e sarılması sosyal medyada gündem oldu

ABD'nin ev sahipliğinde oynanan maçta kadın taraftarın sahaya atlayıp Barış Alper'e sarılması sosyal medyada gündem oldu

2-1 üstünlüğümüz ile noktalanan ABD karşılaşmasının sonunda bir kadın taraftar, tribünden atlayıp sahaya girdi. Barış Alper Yılmaz'a doğru koşan kadın, 25 yaşındaki oyuncuya sarıldı. Yılmaz, neler olduğunu anlayamadı. Yaşanan olay, sosyal medyada fikir ayrılıklarını beraberinde getirdi. Durumu rahatsız edici bulanlar da vardı komik bunlar da...

İşte o anlar

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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