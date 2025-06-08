Sahaya Atlayıp Barış Alper'e Sarılan Taraftar Gündem Oldu

2-1 üstünlüğümüz ile noktalanan ABD karşılaşmasının sonunda bir kadın taraftar, tribünden atlayıp sahaya girdi. Barış Alper Yılmaz'a doğru koşan kadın, 25 yaşındaki oyuncuya sarıldı. Yılmaz, neler olduğunu anlayamadı. Yaşanan olay, sosyal medyada fikir ayrılıklarını beraberinde getirdi. Durumu rahatsız edici bulanlar da vardı komik bunlar da...