Sahaya Atlayıp Barış Alper'e Sarılan Taraftar Gündem Oldu
Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımımız, özel maçta deplasmanda ABD'yi 2-1'lik skorla mağlup ederken doksan dakikanın bitiş düdüğü ile yaşanan bir olay adeta mücadelenin önüne geçti.
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ABD'nin ev sahipliğinde oynanan maçta kadın taraftarın sahaya atlayıp Barış Alper'e sarılması sosyal medyada gündem oldu
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