8-9 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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Sinem Ünsal'ın Düz Saçlı Hali Bir Başka Beğenildi!
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Elçin Sangu'dan İmamoğlu'na Destek!
Seti Boş Bırakmadı: Aslıhan Malbora'dan Eşref Rüya Ziyareti
Gözyaşları İçerisinde İtiraf Etti!
Sezen Aksu, Hayranlarını Sevindirdi
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Yasemin Özilhan'ın Yeni Estetik İşlemi Görenleri Şaşırttı!
Hastaneye Kaldırıldı!
Bülent Ersoy'dan Rest Çekercesine Paylaşım!
Arya Bektaş ve Mika Raun Arasında İpler Fena Gerildi
Hadise, Kendisine Gelen Eleştirilere Konserinde Yanıt Verdi
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Ciciş Kardeşlerden Esra Ersoy, Cezaevinden Çıktı!
Eşref Rüya'nın Çiğdemi Fena Aşık Oldu!
Danla Bilic ve Mika Raun, Yaşadıkları Şiddet Hakkında Konuştu!
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