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8-9 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

8-9 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
10.05.2025 - 00:18

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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Sinem Ünsal'ın Düz Saçlı Hali Bir Başka Beğenildi!

Sinem Ünsal'ın Düz Saçlı Hali Bir Başka Beğenildi!

Kanal D’nin yeni dizisi Uzak Şehirde Alya karakteriyle seven kitlesini epey genişleten Sinem Ünsal'ın dalgalı saçlarına alışıktık biliyorsunuz. 

Güzel oyuncu, kısa süreli bir imaj değişikliği yapıp düz saçlarıyla da nasıl büyüleyici bir güzelliği olduğunu gözler önüne serdi.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Elçin Sangu'dan İmamoğlu'na Destek!

Elçin Sangu'dan İmamoğlu'na Destek!

Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli gelmesinin ardından tepki gösteren ünlülerden birisi de Elçin Sangu oldu.

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Seti Boş Bırakmadı: Aslıhan Malbora'dan Eşref Rüya Ziyareti

Seti Boş Bırakmadı: Aslıhan Malbora'dan Eşref Rüya Ziyareti

Şimdilerin popüler çiftlerinden Aslıhan Malbora ile Çağatay Ulusoy çiftinden yeni görüntüler geldi. Malbora, sevgilisini sette ziyaret etti.

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Gözyaşları İçerisinde İtiraf Etti!

Gözyaşları İçerisinde İtiraf Etti!

Esra Ezmeci’nin Ne Hissettin? programına konuk olan şarkıcı Hatice, “Ben de ölmek istedim” diyerek yıllarca içinde tuttuğu acıları bir bir ortaya döktü.

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Sezen Aksu, Hayranlarını Sevindirdi

Sezen Aksu, Hayranlarını Sevindirdi

Oda Tv’nin haberine göre Sezen Aksu, bir yıldır evinin altındaki stüdyosunda yeni albüm üzerinde çalışıyor. 8 yıl aradan sonra yapacağı dönüş sevenlerini epey sevindirecek gibi görünüyor!

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Yasemin Özilhan'ın Yeni Estetik İşlemi Görenleri Şaşırttı!

Yasemin Özilhan'ın Yeni Estetik İşlemi Görenleri Şaşırttı!

Özilhan, Güzellik uğruna attığı adımlara bir yenisini ekledi.

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Hastaneye Kaldırıldı!

Hastaneye Kaldırıldı!

Hastane odasından pozunu paylaşan Öncel, apar topar hastaneye kaldırıldığını duyurduktan sonra sağlık durumunu açıkladı.

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Bülent Ersoy'dan Rest Çekercesine Paylaşım!

Bülent Ersoy'dan Rest Çekercesine Paylaşım!

Bülent Ersoy'a aniden olanlar oldu. Diva, neye olduğunu anlayamadığımız şekilde bir sinir harbi yaşayarak, sosyal medyasında hikaye paylaştı.

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Arya Bektaş ve Mika Raun Arasında İpler Fena Gerildi

Arya Bektaş ve Mika Raun Arasında İpler Fena Gerildi

Mika Raun'un Danla Bilic'e konuk olduğu DanlaCast bölümünün ardından Arya Bektaş'ın göndermeli paylaşımlarda bulundu.  Ardından fırtına koptu, ikili birbirlerine göndermeli paylaşımları ardı ardına yaptı.

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Hadise, Kendisine Gelen Eleştirilere Konserinde Yanıt Verdi

Hadise, Kendisine Gelen Eleştirilere Konserinde Yanıt Verdi

Hadise, adeta bir özgüven şovu yaparak büyük alkış aldı.

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Ciciş Kardeşlerden Esra Ersoy, Cezaevinden Çıktı!

Ciciş Kardeşlerden Esra Ersoy, Cezaevinden Çıktı!

Cinsel istismar suçlamasıyla 2022 senesinde tutuklanan Esra Ersoy serbest bırakıldı. Cezaevinden çıkan isim sosyal medya paylaşımıyla büyük dikkat çekti.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Eşref Rüya'nın Çiğdemi Fena Aşık Oldu!

Eşref Rüya'nın Çiğdemi Fena Aşık Oldu!

Büşra Develi, gizemli sevgilisini ilk kez sosyal medyasında paylaştı.

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Danla Bilic ve Mika Raun, Yaşadıkları Şiddet Hakkında Konuştu!

Danla Bilic ve Mika Raun, Yaşadıkları Şiddet Hakkında Konuştu!

Mika Raun, geçmişte yaşadığı bir şiddet olayından bahsederken, Danla Bilic son günlerde gündeme gelen darp edildiği anlar özelinde konuştu.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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