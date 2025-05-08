Gözyaşları İçinde 'Şiddet' İtirafı: Hatice, İlk Aşkı Güney'i Kaybettikten Sonra Yaşadıklarını Anlattı
Esra Ezmeci’nin Ne Hissettin? programına konuk olan şarkıcı Hatice, anlattıklarıyla hem ekran başındakileri hem de kendisini gözyaşlarına boğdu. İlk eşi Güney Aydan’ın vefatından sonra yaşadığı büyük yıkımı anlatan Hatice, “Ben de ölmek istedim” diyerek yıllarca içinde tuttuğu acıları bir bir ortaya döktü. Doyamıyorum gibi efsaneleşen şarkılarını eşi için yazdığını açıklayan sanatçı, ikinci evliliğinde ise şiddet gördüğünü itiraf etti.
Şimdiki hayat arkadaşı Ali Kemal Bey’e duyduğu minneti anlatırken gözleri dolan Hatice’nin sözleri herkesi derinden etkiledi. Program boyunca duygularını tutamayan şarkıcı, yıllar sonra içindeki fırtınaları ilk kez bu kadar açık dile getirdi.
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2000’li yıllarda Doyamıyorum, Dön Bebeğim, Hani Gitmeyecektin gibi acıyı iliklerimize işleyen şarkılarıyla bir döneme damga vuran Hatice, bu defa şarkı değil yaşadıklarıyla derbeder etti hepimizi.
Lösemi teşhisi konulduktan sadece iki gün sonra, hastalığı kaldıramayıp beyin kanaması geçiren Aydan’ın ani ölümü, o dönem 25 yaşında olan Hatice’yi adeta yıkmıştı.
Evliliklerinde çocuk sahibi olamadıklarını anlatırken “Bebek hayalimiz vardı ama Allah nasip etmedi” sözleriyle boğazı düğümlendiğini hissettirdi.
Şimdilerde Hatice, Ali Kemal Sarı ile huzuru yeniden yakalamış durumda.
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