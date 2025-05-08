Gözyaşları İçinde 'Şiddet' İtirafı: Hatice, İlk Aşkı Güney'i Kaybettikten Sonra Yaşadıklarını Anlattı

Esra Ezmeci’nin Ne Hissettin? programına konuk olan şarkıcı Hatice, anlattıklarıyla hem ekran başındakileri hem de kendisini gözyaşlarına boğdu. İlk eşi Güney Aydan’ın vefatından sonra yaşadığı büyük yıkımı anlatan Hatice, “Ben de ölmek istedim” diyerek yıllarca içinde tuttuğu acıları bir bir ortaya döktü. Doyamıyorum gibi efsaneleşen şarkılarını eşi için yazdığını açıklayan sanatçı, ikinci evliliğinde ise şiddet gördüğünü itiraf etti.

Şimdiki hayat arkadaşı Ali Kemal Bey’e duyduğu minneti anlatırken gözleri dolan Hatice’nin sözleri herkesi derinden etkiledi. Program boyunca duygularını tutamayan şarkıcı, yıllar sonra içindeki fırtınaları ilk kez bu kadar açık dile getirdi.

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