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Gözyaşları İçinde 'Şiddet' İtirafı: Hatice, İlk Aşkı Güney'i Kaybettikten Sonra Yaşadıklarını Anlattı

Gözyaşları İçinde 'Şiddet' İtirafı: Hatice, İlk Aşkı Güney'i Kaybettikten Sonra Yaşadıklarını Anlattı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
08.05.2025 - 16:01

Esra Ezmeci’nin Ne Hissettin? programına konuk olan şarkıcı Hatice, anlattıklarıyla hem ekran başındakileri hem de kendisini gözyaşlarına boğdu. İlk eşi Güney Aydan’ın vefatından sonra yaşadığı büyük yıkımı anlatan Hatice, “Ben de ölmek istedim” diyerek yıllarca içinde tuttuğu acıları bir bir ortaya döktü. Doyamıyorum gibi efsaneleşen şarkılarını eşi için yazdığını açıklayan sanatçı, ikinci evliliğinde ise şiddet gördüğünü itiraf etti. 

Şimdiki hayat arkadaşı Ali Kemal Bey’e duyduğu minneti anlatırken gözleri dolan Hatice’nin sözleri herkesi derinden etkiledi. Program boyunca duygularını tutamayan şarkıcı, yıllar sonra içindeki fırtınaları ilk kez bu kadar açık dile getirdi.

Gelin detaylara birlikte bakalım 👇

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2000’li yıllarda Doyamıyorum, Dön Bebeğim, Hani Gitmeyecektin gibi acıyı iliklerimize işleyen şarkılarıyla bir döneme damga vuran Hatice, bu defa şarkı değil yaşadıklarıyla derbeder etti hepimizi.

2000’li yıllarda Doyamıyorum, Dön Bebeğim, Hani Gitmeyecektin gibi acıyı iliklerimize işleyen şarkılarıyla bir döneme damga vuran Hatice, bu defa şarkı değil yaşadıklarıyla derbeder etti hepimizi.

Esra Ezmeci’nin YouTube’daki Ne Hissettin? programına katılan Hatice, bir yandan geçmişin izlerini anlatırken bir yandan da gözyaşlarına hakim olamadı. 

Acısıyla yıllardır susan şarkıcı, programda ilk kez bu kadar açık konuştu. Kendi deyimiyle “çok güçlü bir kadın” olan Hatice, eşini kaybettikten sonra yaşadığı duygusal çöküşü tüm açıklığıyla anlattı.

Hatice’nin ilk eşi Güney Aydan, 2003 yılında henüz 30 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

Lösemi teşhisi konulduktan sadece iki gün sonra, hastalığı kaldıramayıp beyin kanaması geçiren Aydan’ın ani ölümü, o dönem 25 yaşında olan Hatice’yi adeta yıkmıştı.

Lösemi teşhisi konulduktan sadece iki gün sonra, hastalığı kaldıramayıp beyin kanaması geçiren Aydan’ın ani ölümü, o dönem 25 yaşında olan Hatice’yi adeta yıkmıştı.

“Çok kez düşündüm, kendi canıma son vermeyi… Ama hep şunu söyledim: Ben ölürsem bu aşkı kim yaşatacak?” diyen Hatice, o dönem yazdığı Doyamıyorum şarkısının da eşine yazıldığını dile getirdi.

Programda o duygusal şarkıyı bir kuble mırıldanırken bile gözyaşlarına boğulan Hatice, “Bana ‘canımın içi, bebeğim, bir tanem’ derdi. Şarkının sözleri o yüzden öyle” dedi.

Evliliklerinde çocuk sahibi olamadıklarını anlatırken “Bebek hayalimiz vardı ama Allah nasip etmedi” sözleriyle boğazı düğümlendiğini hissettirdi.

Evliliklerinde çocuk sahibi olamadıklarını anlatırken “Bebek hayalimiz vardı ama Allah nasip etmedi” sözleriyle boğazı düğümlendiğini hissettirdi.

Zor geçen yılların ardından ikinci evliliğini iş insanı Ramiz Özbay ile yapan Hatice, o evlilikte de aradığı huzuru bulamamış.

“Evde Güney’in fotoğrafı var diye resmi kafamda kırdı” sözleriyle gördüğü psikolojik ve fiziksel şiddeti gözyaşları içinde anlattı. Bu çarpıcı itiraf sosyal medyada da gündem oldu.

Şimdilerde Hatice, Ali Kemal Sarı ile huzuru yeniden yakalamış durumda.

Şimdilerde Hatice, Ali Kemal Sarı ile huzuru yeniden yakalamış durumda.

Ali Kemal Bey’den bahsederken sesi yumuşayan şarkıcı, “Rüyamda gördüm. Bana, kaybettiğim eşim gibi biri gelecek dediler. Ali Kemal o kişi oldu” diyerek duygularını paylaştı. 

Eşinin mezarına birlikte giden, hatta mezarlığı çiçek gibi yaptıran bu zarif adam için “Hiçbir erkek bunu yapmaz. O yüzden onu çok seviyorum” diyen Hatice, bir başka itirafında ise “İkinci bir eş kaybı duygusunu düşünmek bile beni bitirir” diyerek bu ilişkide yaşadığı derinliği gözler önüne serdi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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