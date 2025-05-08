Eşi Şinasi Yurtsever'in Acısıyla Sarsılan Ferihan Kaya'dan Aylar Sonra İlk Paylaşım!
Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever’in ani vefatı sadece sanat dünyasını değil, onu seven milyonları da derinden sarsmıştı. Sessizce mücadele ettiği hastalığı kimseye belli etmemiş, hatta ailesi bile bu acı gerçeği vefatından sonra öğrenmişti. Ardından eşi Ferihan Kaya için yaptığı klip ve yazdığı duygusal not ise yürek burkmuştu.
Kaya, bu kez de merhum eşi için yapılacak 52. gün mevlidiyle ilgili anlamlı bir çağrıda bulundu.
İşte detaylar...
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Kardeş Payı, İşler Güçler, Yabancı Damat gibi iz bırakan projelerde rol alan başarılı oyuncu Şinasi Yurtsever, yeteneği ve samimi duruşuyla hafızalara kazınmış bir isimdi.
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Acı kaybın ardından eşi Ferhan Kaya için 18. evlilik yıl dönümlerine özel hazırladığı video klip büyük yankı uyandırmıştı.
Eşinin ölümünden sonra sessizliğe gömülen Ferhan Kaya, haftalar sonra sosyal medyada yayınladığı bir paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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