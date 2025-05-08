Eşi Şinasi Yurtsever'in Acısıyla Sarsılan Ferihan Kaya'dan Aylar Sonra İlk Paylaşım!

Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever’in ani vefatı sadece sanat dünyasını değil, onu seven milyonları da derinden sarsmıştı. Sessizce mücadele ettiği hastalığı kimseye belli etmemiş, hatta ailesi bile bu acı gerçeği vefatından sonra öğrenmişti. Ardından eşi Ferihan Kaya için yaptığı klip ve yazdığı duygusal not ise yürek burkmuştu.

Kaya, bu kez de merhum eşi için yapılacak 52. gün mevlidiyle ilgili anlamlı bir çağrıda bulundu.

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