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Eşi Şinasi Yurtsever'in Acısıyla Sarsılan Ferihan Kaya'dan Aylar Sonra İlk Paylaşım!

Eşi Şinasi Yurtsever'in Acısıyla Sarsılan Ferihan Kaya'dan Aylar Sonra İlk Paylaşım!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
08.05.2025 - 14:16

Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever’in ani vefatı sadece sanat dünyasını değil, onu seven milyonları da derinden sarsmıştı. Sessizce mücadele ettiği hastalığı kimseye belli etmemiş, hatta ailesi bile bu acı gerçeği vefatından sonra öğrenmişti. Ardından eşi Ferihan Kaya için yaptığı klip ve yazdığı duygusal not ise yürek burkmuştu. 

Kaya, bu kez de merhum eşi için yapılacak 52. gün mevlidiyle ilgili anlamlı bir çağrıda bulundu. 

İşte detaylar...

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Kardeş Payı, İşler Güçler, Yabancı Damat gibi iz bırakan projelerde rol alan başarılı oyuncu Şinasi Yurtsever, yeteneği ve samimi duruşuyla hafızalara kazınmış bir isimdi.

Kardeş Payı, İşler Güçler, Yabancı Damat gibi iz bırakan projelerde rol alan başarılı oyuncu Şinasi Yurtsever, yeteneği ve samimi duruşuyla hafızalara kazınmış bir isimdi.

Kariyerinde birçok unutulmaz işe imza atan oyuncu, 2016 yılında hayat arkadaşı Ferhan Kaya ile evlenmişti. Ancak son dönemde ekranlardan uzak kalan Yurtsever’in mide kanseriyle sessizce mücadele ettiği öğrenildi. En son TRT’nin dijital platformu Tabii’de yayınlanan “Yüzde İki” dizisinde rol alan oyuncu, zatürre teşhisi konulmasının ardından sadece beş bölümde yer alabilmiş ve projeden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Vefat haberi ilk olarak yakın arkadaşı Zafer Algöz tarafından sosyal medyada duyurulmuştu. Ancak kısa süre sonra paylaşımını silmişti. Bunun sebebi, Şinasi Yurtsever’in ailesine henüz haber verilmemiş olmasıydı. Algöz, “ Annesine henüz söylenmemişti. Sosyal medyadan öğrenmelerini istemedik. O yüzden hemen kaldırdım” diyerek durumu açıklamıştı.

Kaçıranlar için detaylardan burada bahsetmiştik:

Acı kaybın ardından eşi Ferhan Kaya için 18. evlilik yıl dönümlerine özel hazırladığı video klip büyük yankı uyandırmıştı.

Acı kaybın ardından eşi Ferhan Kaya için 18. evlilik yıl dönümlerine özel hazırladığı video klip büyük yankı uyandırmıştı.

“Sevgilim,arkadaşım,dostum biricik eşimle 18 yılı doldurduk. Beraber büyüdük. Onsuz bir hayatı düşünemiyorum. Nice yıllarımız olsun sevgili karım. Allah seni başımdan eksik etmesin. Baş tacım👑🙏😍💗🧿🎉💗💗💗” cümlesiyle eşine olan sevgisini dile getiren Yurtsever'in bu paylaşımı ölümünün ardından tekrar gündem olmuş ve hepimizin yüreğini burkmuştu. 

Bu kez gündemdeki paylaşım, merhum oyuncunun 52. gün mevlidi için yapılan bir çağrı.

Eşinin ölümünden sonra sessizliğe gömülen Ferhan Kaya, haftalar sonra sosyal medyada yayınladığı bir paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Eşinin ölümünden sonra sessizliğe gömülen Ferhan Kaya, haftalar sonra sosyal medyada yayınladığı bir paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Merhum Şinasi Yurtsever’i sevgi ve özlemle anacağımız 52. gün merasiminde, dualarımızla bir arada olmak dileğiyle, siz değerli dostlarımızı ve ailemizi Balçova Cemevi’nde 10 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00’te bekliyoruz. Tüm yakınları ve sevenlerine duyurulur.”

Şinasi Yurtsever, bu anlamlı günde sevenlerinin dualarıyla bir kez daha anılacak…

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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