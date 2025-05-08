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Yine Çatır Çatır Cevapladı: Şarkıcı Çelik, Konser Sonrası Yorgunluğuna Laf Eden Takipçisine Acımadı!

Yine Çatır Çatır Cevapladı: Şarkıcı Çelik, Konser Sonrası Yorgunluğuna Laf Eden Takipçisine Acımadı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
08.05.2025 - 13:18

90’ların unutulmaz üçlüsü İzel-Çelik-Ercan ile hayatımıza giren Çelik, solo kariyerinde hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Antalya konseriyle adından söz ettiren sanatçı sadece sahnede değil sosyal medyada verdiği yanıtlarla da gündem yaratıyor.

Son olarak bu kez takipçileri ile yaş polemiğine girdi.

İşte detaylar...

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90’ların unutulmaz üçlüsü İzel-Çelik-Ercan ile hayatımıza giren Çelik, solo kariyerinde hız kesmeden devam ediyor.

90’ların unutulmaz üçlüsü İzel-Çelik-Ercan ile hayatımıza giren Çelik, solo kariyerinde hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak Antalya konseriyle adından söz ettiren sanatçı, sadece sahnede değil sosyal medyada verdiği yanıtlarla da gündem yaratıyor.

İzel ve Ercan’la birlikte müzik dünyasına adım attığında takvimler 1991’i gösteriyordu. Grubun dağılmasının ardından yoluna solo devam eden Çelik, hala sahnelerin en enerjik isimlerinden biri. Geçtiğimiz günlerde sold-out gerçekleşen Antalya konseri sonrası kuliste dinlenirken paylaştığı kare ile dikkat çekti.

Performans sonrası yorgun bir şekilde gözlerini dinlendirdiği paylaşıma şu sözleri yazdı:

Performans sonrası yorgun bir şekilde gözlerini dinlendirdiği paylaşıma şu sözleri yazdı:

“abız tavan yapınca son şarkıdan sonra böyle oluyor insan. İki saat boyunca aralıksız performanstan sonra, kulise geliyorsun. Salondan “bir daha” seslerini, adını duyuyorsun. Son bir nefes daha alıp geri dönüyorsun. BİS severiz. ❤️🧨.”

Ancak olay asıl yorumlarda patladı. Takipçilerinden biri “Taş taşıyorlar sanki” deyince Çelik, net bir çıkış yaptı:

“60 yaşına gelebilirsen görüşelim.”

Bir başka kullanıcı “Hiç 60 yaşında göstermiyorsun” deyince ise esprili cevabı hazırdı:

“60 yaşında olmadığım içindir.”

Gerçekte 58 yaşında olan sanatçı son yıllarda sık sık takipçileriyle girdiği diyaloglarla çok konuşuluyor.

Gerçekte 58 yaşında olan sanatçı son yıllarda sık sık takipçileriyle girdiği diyaloglarla çok konuşuluyor.

Daha önce de Galata Kulesi önünde söylediği “Bu Kalp Seni Unutur mu?” performansıyla gündem olmuştu.

Fakat dinleyicilerin bir kısmı performansa değil, kombine takılmıştı. “Çelik bilyeler ışık saçıyordu” diyen bir kullanıcıya verdiği “Gözüne girsin” cevabı vermişti.

Başka bir kullancının 'Ünlü düşünür Abiye Kuzu'nun dediği gibi moda insanın kendine yaPışanı giymesidir' yorumuna da lafını esirgememiş ve 'Çok sağlam yapıştırırım aman dikkat' demişti.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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