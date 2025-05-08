Yine Çatır Çatır Cevapladı: Şarkıcı Çelik, Konser Sonrası Yorgunluğuna Laf Eden Takipçisine Acımadı!
90’ların unutulmaz üçlüsü İzel-Çelik-Ercan ile hayatımıza giren Çelik, solo kariyerinde hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Antalya konseriyle adından söz ettiren sanatçı sadece sahnede değil sosyal medyada verdiği yanıtlarla da gündem yaratıyor.
Son olarak bu kez takipçileri ile yaş polemiğine girdi.
İşte detaylar...
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90’ların unutulmaz üçlüsü İzel-Çelik-Ercan ile hayatımıza giren Çelik, solo kariyerinde hız kesmeden devam ediyor.
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Performans sonrası yorgun bir şekilde gözlerini dinlendirdiği paylaşıma şu sözleri yazdı:
Gerçekte 58 yaşında olan sanatçı son yıllarda sık sık takipçileriyle girdiği diyaloglarla çok konuşuluyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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