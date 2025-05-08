Yine Çatır Çatır Cevapladı: Şarkıcı Çelik, Konser Sonrası Yorgunluğuna Laf Eden Takipçisine Acımadı!

90’ların unutulmaz üçlüsü İzel-Çelik-Ercan ile hayatımıza giren Çelik, solo kariyerinde hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Antalya konseriyle adından söz ettiren sanatçı sadece sahnede değil sosyal medyada verdiği yanıtlarla da gündem yaratıyor.

Son olarak bu kez takipçileri ile yaş polemiğine girdi.

İşte detaylar...