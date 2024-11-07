7 Kasım Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
7 Kasım Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 7 Kasım Perşembe akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında evinde Tottenham'ı ağırlayan Galatasaray, rakibini üç golle geçmeyi başardı. Karşılaşmanın büyük bölümünde üstün oynayan takım Sarı-Kırmızılı ekip olurken, Galatasaray'ın çok daha fazla gol atabileceği bir karşılaşma geride kaldı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sosyal medyada maçla ilgili çok sayıda yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar Okan Buruk'a isyan ederken, bazıları Osimhen'in bonservisi için kredi çekmeyi bile göze aldı!
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Fitliği ve güzelliği ile sık sık gündeme gelen Ebru Şallı, açıklamaları ile de çok konuşuluyor. Şallı, 2019 yılında Uğur Akkuş ile dünyaevine girmişti. Evliliği hakkındaki iddialar ile de gündeme gelen Ebru Şallı bu kez üzücü bir haber ile gündemde. Şallı'nın eşi Uğur Akkuş, geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile Şallı'ya boşanma davası açtığını duyurdu. Akkuş'un ağır ithamları gündem oldu.
Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın efsane programı Dünya Güzellerim, 'tatilde' formatıyla yeniden ekranlara gelmeye başladı. İzleyenlerin severek takip ettiği programda yok yok! Her bölümü ayrı bir olay olan programda bu kez Bülent Ersoy'un geçirdiği kaza gündem oldu. Diva, ayağı kayınca çekimlerde bir kaza atlattı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray ile Premier Lig ekibi Tottenham karşı karşıya geldi. Zorlu geçmesi beklenen 90 dakikanın sonunda Galatasaray, Tottenham'ı 3-2 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla Avrupa Ligi'nde puanını 10'a çıkaran Sarı-Kırmızılı ekip, maçta gösterdiği muhteşem performansla izleyenleri mest etti.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Narin Güran olayında hakim karşısına çıkan amca Salim Güran'ın ifade verme işlemi tamamlandı. Narin Güran ifadesinde kendisine sorulan 'ağabeyinin karısı ile ilişkiniz var mı' sorusuna 'Bu şerefsizliği yapmam. Alçak mıyım, namusuz muyum? Abimin namusuna laf getirmem' diyerek cevap verdi.
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Tüm Türkiye 8 yaşında Diyarbakır’da katledilen Narin Güran’ın katilinin bulunması için devam eden davayı yakından takip ediyor. Türkiye’nin merakla yakından izlediği dava bugün görülmeye başlandı. Sırayla tüm sanıkların ifadeleri alınıp sorular sorulurken sıra anne Yüksel Güran’a geldi. Anne Güran, hakimin “Kızının ölümünden yargılanıyorsun ne diyeceksin?” sorusu sonrasında uzun ancak istenen yanıtın olmadığı cevaplar verdi. Anne Yüksel Güran Nevzat Bahtiyar’ı göstererek, 'Namusuma leke sürdüler. Beni burada asın. Bunun yüzüne bakın. Beni artık öldürün,' dedi. Bu sözlerin ardından baba Arif Güran ağlayarak salondan çıktı. Narin Güran duruşmasını yakından takip eden gazeteci Emrullah Erdinç, anne Yüksel Güran’ın ifadelerini şu şekilde duyurdu:
Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada sahteciliğin önüne geçmek için numuneler alarak laboratuvar testlerine devam ediyor. Yapılan testler sonrasında yasaklı ürün ve madde kullanan firmalar bakanlık tarafından ifşa ediliyor. Köfteci Yusuf skandalıyla başlayan süreç sonrasında bakanlıktan arka arkaya açıklamalar gelmişti. Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı yeni testler sonrasında bir liste daha yayınladı. İşte bakanlığın açıkladığı yeni liste:
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü oyuncunun rol yeteneği sosyal medyada büyük tartışma konusu. Hatta bir kesim Civelek'in torpilli olduğunu bile savunuyor. Geçtiğimiz saatlerde Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Civelek, bu konu hakkında açıklamalarda bulundu. Ünlü yazar Sevda Türküsev ise 'Torpilli değilim' diyen Feyza Civelek'e sert çıkıştı.
Belçika’da bir Roma mezarında bulunan ilginç bir iskelet, arkeologları şaşırttı. İlk başta sıradan bir gömü gibi görünen iskelet, yapılan testlerle Roma döneminin çok ötesine, Taş Devri’ne kadar uzanan kemiklerden oluştuğunu gösterdi. Yani farklı çağlardan kemikler bir araya getirilmiş. Uzmanlar, bu mezarın ya dini bir inanışla ya da özenle hazırlanmış bir ritüel gereği bu şekilde düzenlenmiş olabileceğini düşünüyor. Bu keşif, eski insanların ölüm ve ruh hakkındaki düşüncelerine dair yeni ipuçları veriyor.
Bir zamanlar Türkiye'nin en gözde oyuncularından biri olan Can Yaman şimdilerde mesleğini yurt dışında devam ettiriyor. Hatırlarsanız Yaman'ı 'İnadına Aşk', 'Erkenci Kuş' ve 'Bay Yanlış' gibi projelerde izlemiştik. Daha sonra İtalya'ya taşınan Yaman, orada da en az Türkiye'de olduğu kadar seviliyor. Açıklamaları ile sık sık gündeme gelen Can Yaman bu kez İspanyol Mía Revista Dergisi'ne verdiği röportaj ile gündeme geldi. Ünlü oyuncu Türkiye dizi sektörü hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulundu.
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MasterChef Türkiye'de feci bir kaza yaşandı. Geçtiğimiz hafta yarışmacılardan Beyza'nın yüzü yandı. Yüzüne kızgın yağ sıçrayan Beyza tedavi altına alındı. Bir süredir hastanede olduğu için yarışmaya devam edemedi. Ancak Beyza'nın bu hafta yarışmadan diskalifiye edileceği konuşulmaya başladı. O iddialara yarışmanın haberlerini yapan bir sayfa yanıt verdi.
İstanbul'daki MUBI FEST, 'Queer' adlı filmin Kadıköy Kaymakamlığı tarafından yasaklandı. Yasağın ardından MUBI FEST İstanbul tüm festivali iptal etme kararı aldığını duyurdu. Bahsi geçen film festivalin açılış filmiydi. MUBI Fest İstanbul 2024 programında yer alan 'Queer', Kadıköy Kaymakamlığı tarafından 'toplum barışını tehlikeye atacak provokatif içerik taşıdığı' gerekçesiyle gösterime kapatıldı. Bu durum karşısında MUBI Türkiye, festivalin tamamını iptal etme kararı aldığını ifade etti.
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