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MUBI Fest İptal Edildi: Kaymakamlık "Queer" Filmini Yasakladı!

MUBI Fest İptal Edildi: Kaymakamlık "Queer" Filmini Yasakladı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
07.11.2024 - 17:07

İstanbul'daki MUBI FEST, 'Queer' adlı filmin Kadıköy Kaymakamlığı tarafından yasaklandı. Yasağın ardından MUBI FEST İstanbul tüm festivali iptal etme kararı aldığını duyurdu. Bahsi geçen film festivalin açılış filmiydi. MUBI Fest İstanbul 2024 programında yer alan 'Queer', Kadıköy Kaymakamlığı tarafından 'toplum barışını tehlikeye atacak provokatif içerik taşıdığı' gerekçesiyle gösterime kapatıldı. Bu durum karşısında MUBI Türkiye, festivalin tamamını iptal etme kararı aldığını ifade etti.

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İstanbul Kadıköy Kaymakamlığı, MUBI Fest İstanbul 2024 etkinliğinin açılış filmini "Queer"i gösterimden kaldırdı.

İstanbul Kadıköy Kaymakamlığı, MUBI Fest İstanbul 2024 etkinliğinin açılış filmini "Queer"i gösterimden kaldırdı.

Karar, filmin toplumsal huzuru bozabilecek kışkırtıcı unsurlar içerdiği gerekçesiyle alındı ve bu kararın güvenlik sebepleriyle uygulanacağı belirtildi.

Karar, filmin toplumsal huzuru bozabilecek kışkırtıcı unsurlar içerdiği gerekçesiyle alındı ve bu kararın güvenlik sebepleriyle uygulanacağı belirtildi.

Bu yasaklama kararının hemen ardından, MUBI Fest İstanbul organizatörleri, festivalin tamamını iptal ettiklerini açıkladılar.

Bu yasaklama kararının hemen ardından, MUBI Fest İstanbul organizatörleri, festivalin tamamını iptal ettiklerini açıkladılar.

MUBI Fest İstanbul tarafından yapılan resmi açıklamada şunlar belirtildi:

MUBI Fest İstanbul tarafından yapılan resmi açıklamada şunlar belirtildi:

Kamuoyunun Bilgisine,

Hazırlıkları aylar süren, haftalar önce duyurularına başladığımız ve günler önce biletleri tükenen MUBI Fest İstanbul 2024'ün başlamasına saatler kala, festival programında yer alan ve aynı zamanda açılış filmi olan QUEER'in gösteriminin yasaklandığını, İstanbul Kadıköy Kaymakamlığı'nın tebliği ile üzülerek öğrendik.

Kararda filmin, toplum barışını tehlikeye atacak provokatif içerik taşıdığı gerekçesiyle yasaklandığı ve yasak kararının güvenlik nedeniyle uygulanacağı belirtiliyor. Bu yasak kararının, sanatı ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan bir müdahale olduğuna inanıyoruz. Festivaller, sanatın ve kültürel çeşitliliğin kutlandığı, insanları bir araya getiren nefes alma alanlarıdır. Bu yasaklama, yalnızca bir filmi değil, tüm festivali anlamından ve amacından uzaklaştırmaktadır.

Bu nedenle, MUBI olarak seyircimizin bizden beklediği doğru duruşu sergilemek istiyor ve MUBI FEST İstanbul’un tamamını iptal etme kararı aldığımızı üzülerek bildiriyoruz. Festivale katılmayı planlayan ve bu durumdan en az bizim kadar üzüntü duyduğuna inandığımız tüm sanatçılara, izleyicilere ve destekçilerimize, gösterdikleri anlayış ve dayanışma için teşekkür ederiz. İfade özgürlüğünün ve sanatsal ifadelerin korunması adına bu konudaki duruşumuzu sürdürmeye devam edeceğiz.

Festival biletlerinin iadeleri konusunda bilgilendirme daha sonra paylaşılacaktır.

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