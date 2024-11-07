MUBI Fest İptal Edildi: Kaymakamlık "Queer" Filmini Yasakladı!
MUBI Fest İptal Edildi: Kaymakamlık "Queer" Filmini Yasakladı!
İstanbul'daki MUBI FEST, 'Queer' adlı filmin Kadıköy Kaymakamlığı tarafından yasaklandı. Yasağın ardından MUBI FEST İstanbul tüm festivali iptal etme kararı aldığını duyurdu. Bahsi geçen film festivalin açılış filmiydi. MUBI Fest İstanbul 2024 programında yer alan 'Queer', Kadıköy Kaymakamlığı tarafından 'toplum barışını tehlikeye atacak provokatif içerik taşıdığı' gerekçesiyle gösterime kapatıldı. Bu durum karşısında MUBI Türkiye, festivalin tamamını iptal etme kararı aldığını ifade etti.
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İstanbul Kadıköy Kaymakamlığı, MUBI Fest İstanbul 2024 etkinliğinin açılış filmini "Queer"i gösterimden kaldırdı.
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Karar, filmin toplumsal huzuru bozabilecek kışkırtıcı unsurlar içerdiği gerekçesiyle alındı ve bu kararın güvenlik sebepleriyle uygulanacağı belirtildi.
Bu yasaklama kararının hemen ardından, MUBI Fest İstanbul organizatörleri, festivalin tamamını iptal ettiklerini açıkladılar.
MUBI Fest İstanbul tarafından yapılan resmi açıklamada şunlar belirtildi:
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