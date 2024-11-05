5 Kasım'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
5 Kasım'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Ünlü şarkıcı Hadise yakın arkadaşı güzel oyuncu Seda Bakan ile bir dergiye konuk oldu. İkilinin keyifli röportajında Hadise'den gelen saç itirafı izleyenlerin dikkatini çekti.
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2. Geçtiğimiz günlerde, L-Gante ile Cadılar Bayramı partisinde sarmaş dolaş görüntülenen Wanda Nara'nın bu kez de açtığı canlı yayında L-Gante ile öpüştüğü anlar gündem oldu.
3. Geçtiğimiz saatlerde Semicenk'ten sonra Sinan Akçıl'ın da sahnede ereksiyon olduğu iddia edildi. Akçıl'ın o görüntüleri sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü.
4. Uzun yıllar sonra geri dönen Victoria's Secret defilesinin pembe halısında yürümek için davetiye alan ilk Türk oyuncumuz Dilan Çiçek Deniz yurt dışında da epey tanınmaya başladı. Hello dergisine konuşan ünlü oyuncu gördüğü yoğun ilgiden duyduğu motivasyonu anlattı.
5. Tahliye edildikten sonra sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelmeye devam eden Dilan Polat, geçtiğimiz haftalarda yüzündeki morluklar ile gündeme gelmişti. Geçtiğimiz saatlerde canlı yayın açan ünlü fenomen bu kez de boynundaki izler nedeniyle dikkat çekti.
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6. İran'da bir kadın öğrenci, zorunlu başörtüsü kurallarını iç çamaşırlarıyla kampüste yürüyerek protesto etti. Geniş çapta ses getiren bu olay geçtiğimiz akşam Aleyna Tilki'ye de soruldu. Ünlü şarkıcının sessizliğe bürünüp kaçamak cevap vermesi dikkatlerden kaçmadı.
7. Yüzyüzeyken Konuşuruz'un gitaristi Can Tunaboylu'nun sevgilisini darp ettiği iddia edilmişti. ODA TV'nin haberine göre ünlü gitaristin davasında karar verildi.
8. Kardeşi Kadir Doğulu'yla olan polemikleriyle sıkça gündem olan Kemal Doğulu bu kez de yeni programı 'Tarzını Seveyim'le gündem oldu. Kaos dolu yarışmada yaşananlar, konuşulanlar hatta kombinler izleyenlerin ağzını bir karış açık bıraktı.
9. 5 yıllık aşkı Emre Yusufi'yle "kademeli olarak" ayrılan Nilperi Şahinkaya'nın rol arkadaşı Fırat Çelik'le yeni bir ilişkiye başladığı öne sürülmüştü. Yakışıklı oyuncu haberlerin yayılmasından kısa süre sonra iddiaları sert şekilde yalanladı.
10. Sosyal medya gündeminden bir an olsun düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat ikilisinin boşanacağı iddiası kısa sürede dikkat çekti. Söylemezsem Olmaz adlı magazin ekibinin net bir tarih boşanma tarihi vermesinden sonra sessizliklerini bozan Polatgiller'den büyük taş geldi.
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11. Oda TV'nin özel haberine göre Deniz Akkaya, eski kocasının talebi üzerine Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi, tüm mal varlığına tedbir konuldu.
12. Daha önce de Icardi'yi aldattığı L-Gante'yle dudak dudağa canlı yayın açan Wanda Nara'dan toksik aşka son noktayı koyan açıklama geldi... Wanda Nara, L-Gante'yle aşkı kabul etti, Icardi'ye de net bir dile hoşçakal dedi.
13. Berrak Tüzünataç'ın kadim dostları Özge Özpirinçci ve Didem Soydan'la paylaştığı sarhoşluk testi videosu kahkaha attırdı! Bu hikayede yanan adaya erken veda eden Didem Soydan oldu 😂
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