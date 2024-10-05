5 Ekim'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
5 Ekim'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Geçtiğimiz gün ülkemizin gündemine sarsıcı bir şekilde düşen kadına yönelik taciz, şiddet ve kadın cinayetleri gündeminin ardından ünlü isimler sessizliklerini bozdu. Magazin Burada'nın haberine göre; Ezgi Mola, kadın cinayetlerine öfke kusarak, suçluların cezalarını çekmeleri gerektiğini söyledi.
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2. Geçtiğimiz gün, İstanbul Fatih'te 19 yaşında iki kadın canice öldürülmüştü. Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken, ünlü isimler de olaya tepki gösteriyor. O isimlerden birisi de İlayda Alişan oldu.
3. Sağlık Bakanlığını'nın yayınladığı Normal Doğum Eylem Planı kampanyasına destek veren Azra Akın'a sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılan eleştiriler çığ gibi büyüdü.
4. Son günlerde ülke gündeminden düşmeyen korkunç olaylar kan dondurmaya devam ediyor. Yaşananlara tepkiler büyürken, ünlü isimler de ciddi yaptırımlar getirilmesinde hemfikir. Gülben Ergen'de son zamanlarda yaşanan korkunç olaylara ses çıkarttı.
5. Geçtiğimiz gün gerçekleşen korkunç olayda İkbal ve Ayşenur isimli iki genç kız katledildi. Olayla ilgili detaylar kan dondurmaya devam ederken ülke çapında tepkiler de çığ gibi büyüyor. Ünlü isimler de 19 yaşındaki genç kızların canice katledilmesine susmadı. Alizade de o isimlerden biri oldu, rapçiyi sosyal medya kullanıcıları destekledi.
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6. Birçok ünlü gibi şarkıcı Emir Can İğrek'in de sabrı 4 Ekim'de canice katledilen kızlarımızın hayattan koparılmasıyla taştı. Ülkede ardı arkası kesilmeyen olaylara tepki gösteren İğrek, "Her şey politik. Her şey bizi ilgilendirir" dedi.
7. Oğuzhan Uğur geçtiğimiz gün birkaç saat içinde gerçekleşen korkunç olaylara sessiz kalmadı. Gündüz İstanbul'un ortasında gerçekleşen korkunç olaya tepki gösterdi.
8. Günlerce hatta haftalarca "Serenay Sarıkaya'ya gönderme mi yapıyor?" sorusunu sordurtan paylaşımlarıyla gündeme gelen Cem Yılmaz, eski aşkının evinin kapılarını açmasıyla beraber ayan beyan bir göndermede bulundu...
9. Ülkeye gündemini vuran kadın cinayetleri hakkında herhangi bir yorum yapmadığı ve doğum günü partisinden kareler paylaştığı için sosyal medyada linçlenen Danla Bilic'ten açıklama geldi.
10. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ödül alan Farah Zeynep Abdullah, kadın cinayetleriyle ilgili gündeme değinerek ödülünü kadınlara adadı.
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11. Kısmetse Olur'un ilk sezonundan tanıdığımız, polemikleri ve skandallarıyla gündemden düşmeyen TikTok fenomeni Melis Buse Betkayan, şiddete uğradığını duyurdu.
12. Geçtiğimiz gün kızı Eda'yı kaybeden Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, taziye içip arayıp ağlayanlara sert bir uyarı geçti.
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