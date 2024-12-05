5 Aralık'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
5 Aralık'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Spotify uygulaması her yıl sonunda kullanıcılarına, o yıl en çok dinledikleri müzik türlerini, en sevdiği sanatçıları ve parçaları içeren bir "karne" sunuyor. Sosyal medyada da gelenek haline gelen bu olay, sene sonunda heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan 2024 Spotify Wrapped sonuçları, geleneği bozmayarak kimilerini sevindirirken kimilerini de şaşırtmaya devam etti. Birbirinden ünlü isimler de Spotify karnelerini paylaşanlar arasında yer aldı! Gelin, ünlü isimlerimizin yıl boyunca ne dinlemiş, hangi, sanatçıları en çok dinlemiş birlikte öğrenelim!
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2. Geçtiğimiz aylarda Victoria Secret melekleri podyuma bomba gibi bir geri dönüş yapmış, uzun süredir görmediğimiz birbirinden güzel mankenler yine kendine hayran bırakmıştı. Geçtiğimiz gün ise markanın Türkiye'deki 10. yılı kutlandı. Hande Yener'in sahne aldığı geceye birbirinden ünlü isimler akın etti. Pembe halıda şık ve iddialı tarzlarıyla büyüleyen isimler sosyal medyaya damga vurdu. Gelin ünlü isimler ne giymiş birlikte bakalım!
3. 2 Aralık gecesi gerçekleşen GQ Men Of The Year gecesinin etkileri sosyal medyada fırtına gibi esmeye devam ediyor. Gecenin parlayan isimlerinden olan kadın ünlülerimiz hem iddialı kıyafet seçimleri hem de kırmızı halı anlarıyla epey bir dikkat çekmişti. O isimlerden birisi de cesur kıyafet tercihleriyle Yasemin Kay Allen ve Şeyma Subaşı olmuştu. Subaşı karın kaslarıyla ve ilginç kombiniyle dillere düşerken Allen da transparan elbisesiyle kullanıcılardan nasibini almıştı. İkinin yan yana verdikleri pozu gören X kullanıcıları ise Yasemin Kay Allen'ı övgü yağmuruna tuttu!
4. Ajda Pekkan'ın geçtiğimiz aylarda Harbiye konserinde yaşanan bir olay çok dikkat çekmişti. Aralarında Semiramis Pekkan'ın da olduğu protokoldeki bir grup, Süperstar'ın şarkısı bitmeden ayaklanınca, Pekkan performansını yarıda kesip nezaket dersi vermişti. Bundan birkaç gün sonra da tarihinde bir ilke imza atan Ajda Pekkan İzmir konserine geç çıkmıştı. Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; Süperstar bu krizlerin faturasını 1.5 yıldır birlikte çalıştığı menajeri Sedef Aygün'e kesti!
5. Kısmetse Olur programının ilk sezonunda yer alan Melis Buse Betkayan, yarışmada kendine has tarzı ve kafaları ile hafızalarımıza kazınmıştı. Yarışma programı sona erdikten sonra sosyal medya paylaşımları ile öne çıkan Betkayan'ın TikTok fenomeni Reşit Bozdağ ile yaşadığı ilişki de büyük ses getirmişti. Ayrıl barış bir ilişki yaşayan ikili sık sık birbirine ettikleri hakaretler ile gündeme gelmişti. Bozdağ'a ayrılık sürecinde hakaret ve tehdit ettiği gerekçesiyle Betkayan'ın 9 aydan 4 yıla kadar hapsi istendi.
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7. Son dönemlerde sık sık sahne şovları ve kombinleri ile gündeme gelen Hande Yener, Türk müzik dünyasının önde gelen isimlerinden biri biliyorsunuz ki. Geçtiğimiz günlerde bir markanın 10. yılı etkinlikleri için sahne alan Hande Yener, yine sahne performansı ile izleyenleri büyüledi. Yener'in sahne performansı sosyal medyada gündem olurken ünlü şarkıcının şovu sosyal medyada övgü yağmuruna tutuldu.
8. Son dönemlerde sık sık sahne şovları ve kombinleri ile gündeme gelen Hande Yener, Türk müzik dünyasının önde gelen isimlerinden biri biliyorsunuz ki. Geçtiğimiz günlerde bir markanın 10. yılı etkinlikleri için sahne alan Hande Yener, yine sahne performansı ile izleyenleri büyüledi. Yener'in sahne performansı sosyal medyada gündem olurken ünlü şarkıcının şovu sosyal medyada övgü yağmuruna tutuldu.
9. Çocuklar Duymasın dizisiyle yıldızı parlayan Furkan Kızılay'ı tanımayan yoktur. 'Havuç Kafa' olarak hafızalarımıza kazınan ünlü oyuncu bir dönem Survivor performansıyla adından çokça söz ettirmişti. Şimdiyse oldukça hayırlı bir konuyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu sevgilisine Paris'te evlenme teklifi etti.
10. Geçtiğimiz aylarda evinde düşüp beyin kanaması geçiren Reha Muhtar kaldırıldığı hastanede entübe edilmişti. Bir süre önce taburcu edilen Muhtar eski sağlığına kavuşmaya başladı. Birkaç hafta önce ilk kez görüntülenmiş ve eski eşine laf sokmuştu. Yardımsız yürüyemediği görülen Reha Muhtar geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından paylaşım yapıp son halini ilk kez gösterdi.
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12. 2018 yılında Miss Turkey güzeli seçilen ve o günden bu yana gerek sosyal medya paylaşımları gerek açıklamaları ile magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Şevval Şahin, geçtiğimiz akşam Victoria's Secret gecesinde boy gösterdi. Bu zamana kadar birçok kombiniyle gündeme gelen Şahin, geceye de tepeden tırnağa transparan bir elbise ile katıldı. Kombiniyle gündem olan Şahin, sosyal medyada kendisine sorulan "Göğüslerin silikon mu?" sorularını da yanıtsız bırakmadı.
13. Dobra açıklamaları, Hülya Avşar Sohbeti programında köşeye sıkıştırarak sorduğu ısrarlı sorularıyla bu sene gündemden düşmeyen Hülya Avşar, geçtiğimiz saatlerde Gazete Magazin muhabirleri tarafından görüntülendi. Oyunculukta kadın-erkek eşitsizliği sorulan Hülya Avşar'ın verdiği cevaptan çok yüzündeki büyük değişim dikkat çekti! Senelere güzelliğiyle damga vuran Avşar kızının filtresiz hali dumura uğrattı!
14. Başlarda Aşk-ı Memnu'nun Nihat'ı İlker Kızmaz'ın eşi olarak tanıdığımız, sonradan hem sosyal medya hem de dijital medya ve reklam pazarlama alanlarında adını duyuran Aslı Kızmaz, şimdilerde birçok ünlünün en yakın arkadaşı hatta kiminin de menajeri. Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz gün "stajyerlerine maaş vermemesini" meziyetmiş gibi anlattığı için sosyal medyadan büyük bir linç yetmişti. Yediği linci fark eden Aslı Kızmaz, birkaç saat önce bir "açıklama" videosu paylaştı. Kendisine tepki gösterenlerle alay eden Kızmaz'ın üslubu fena göze battı.
15. Sosyal medya paylaşımları, enteresan açıklamaları, kombinleri ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, son zamanlarda yeni Brezilyalı aşkıyla dikkat çekiyor. Sık sık model Marlon'uyla aşka düşen Şeyma Subaşı'nın bugün gündemde olmasının sebebi ise Instagram hikayesinde yaptığı paylaşım! Sık sık Kur'an'dan ayet ve sureler paylaşan, bu şekilde de meditasyon yaptığını belirten Şeyma Subaşı, birkaç saat önce influencer'lığın hakkını vermeye karar verdi... Takipçilerinin kendisine hangi kitabı okuduğunu çok sorduğunu vurgulayarak, Kur'an-ı Kerim önerdi! Buyurun, ne demiş beraber bakalım.
16. Yaklaşık iki yıldır kariyerinden ziyade Hakan Sabancı'yla yaşadığı aşkla konuştuğumuz fakat attığı her adım olay olan Hande Erçel, en son hem 30. yaşını hem de biricik sevgilisiyle ikinci yılını geride bırakmıştı. Kutlama paylaşımlarıyla dikkat çeken Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde IMDb'nin Starmetre'ına göre dünyanın 180., Türkiye'nin de birinci "En Ünlü Oyuncu"su seçildi. IMDb listesine adını yazdıran Hande Erçel'in kariyerini güçlendirecek "oyunculuk başarısı" kimi sosyal medya kullanıcıları tarafından haksız bulundu. Buyurun, kimler nasıl yorumlamış beraber görelim.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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