4 Mart Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
4 Mart Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 4 Mart Pazartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri…
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Milli voleybolcu Ebrar Karakurt hakkında tartışma yaratan bir iddia gündeme geldi. Şarkıcı Melsum Erdost, sosyal medya hesabından olayı duyurdu. İddiaya göre; bir gece kulübünde Erdost’un sahneye olduğu sırada alkollü olduğu iddia edilen Ebrar Karakurt sahneye çıkarak Melsum Erdost’un elinden mikrofonu alarak şarkı söylemeye başladı. Görevliler araya girince de Ebrar Karakurt’u arar topar mekandan çıkardılar. İşte detaylar…
Geçtiğimiz saatlerde programında Mete Gazoz'u ağırladığı sırada sorduğu 'kekeleme' sorusuyla sosyal medyada büyük tepki çeken Eser Yenenler'den konuyla ilgili açıklama geldi!
SMS oylamasının olmadığı Survivor All Star'da yarışmacılar arasındaki gerilim giderek artıyor. Takım yarışlarında herkesin birbirini suçlamasının ardından Yunus Emre, kadın yarışmacılarla ilgili ilginç bir benzetme yaparak gündem oldu.
Çanakkale'de meydana gelen 4.9 şiddetindeki depremle ilgili Profesör Doktor Ahmet Ercan'dan bir açıklama geldi. Ercan, depremle ilgili 6.8 ile 7.4 arasında bir depremin habercisi olduğunu ileri sürdü.
Çanakkale’deki 4.9’luk deprem sonrasında deprem uzmanı Şükrü Ersoy’dan açıklama geldi. ‘Tetikleme olacağını düşünmüyorum” diyen Şükrü Ersoy 'Beklediğimiz Kuzey'deki kol Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey koluyla ilgili deprem değil' dedi.
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Bir Adam Karşı Şeritten Uzunları Açık Bir Şekilde İlerleyen Sürücülere 120.00 Lümenlik Işığıyla Tepki Gösterdi
İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Hazal Kaya ve Ali Atay'ın sohbetinden kesitler yayılmaya devam ediyo. Bu sefer mevzu Hazal Kaya'nın flörtleşme dönemiyle ilgili itirafının milyonlara nasıl rahat bir oh çektirdiğiyle alakalı! Detaylar👇
Bir Plastik Terliğin Üretim Sürecini Başından Sonuna Kadar Gösteren Videoyu İzlerken Hipnotize Olacaksınız
Ünlü finans profesörü Özgür Demirtaş sosyal medyayı bir hayli aktif kullanmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da finans yönetimiyle ilgili yön gösteren Demirtaş'a tavsiye almak için danışan ünlülerin sayısı da artmaya başladı.
İkincisi Geldi! Kafası Karışık Seçmenin "Kime Oy Vereceksiniz?" Sorusuna Verdiği Birbirinden İlginç Yanıtlar
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Gazeteci Fatih Altaylı, Youtube kanalında yayınlanan “Fatih Altaylı yorumluyor” programında Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’a Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek’e olan tavrı nedeniyle ateş püskürdü.
İngiliz kraliyet ailesinde işler karışık gibi: Bir yandan hastalıkla boğuşan Kral Charles, bir yandan geçirdiği ameliyat sonrası 2.5 ay boyunca kimselerin görmediği Kate Middleton derken beraberinde akıllara bir sürü komplo teorisi geldi. Teorilerin odağındaki isim Middleton ise aylar sonra ilk kez görüntülendi.
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