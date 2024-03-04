Gazeteci Fatih Altaylı’dan Murat Kurum ile Dursun Özbek’in Fotoğrafına Olay Yorum: “Taraftarlar Yavşaklaşmış”
Gazeteci Fatih Altaylı’dan Murat Kurum ile Dursun Özbek’in Fotoğrafına Olay Yorum: “Taraftarlar Yavşaklaşmış”
Gazeteci Fatih Altaylı, Youtube kanalında yayınlanan “Fatih Altaylı yorumluyor” programında Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’a Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek’e olan tavrı nedeniyle ateş püskürdü.
Altaylı ayrıca Galatasaray taraftarının da yaşananlara gerekli şekilde tepki göstermediğini belirterek “Taraftarı yavşaklaşmış, onursuzlaşmış. Kimseden tepki yok” dedi.
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Fatih Altaylı, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’un verdiği fotoğrafı sert bir dille eleştirirken Galatasaray taraftarlarına da büyük tepki gösterdi.
İşte Fatih Altaylı’nın programından Dursun Özbek-Murat Kurum ve Galatasaray taraftarı hakkındaki sözlerinin olduğu bölüm:
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Kimse de demiyor ki fatih Altaylı sen kimsin
bebe seviyor sanki 😂😂
yavşak g*tverenin önde gideni kendiside haberi yok..