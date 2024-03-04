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Murat Kurum, İBB'nin 12 Gün Sonra Açacağı Metro Hattını Seçim Vaadi Yaptı

Murat Kurum, İBB'nin 12 Gün Sonra Açacağı Metro Hattını Seçim Vaadi Yaptı

Murat Kurum
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.03.2024 - 18:37

AK Parti'nin İBB Belediye Başkan adayı Murat Kurum, 12 gün sonra açılışı yapılacak olan metro hattını seçim vaadi olarak açıkladı. Kurum'un görüntülerini alıntılayan Murat Ongun, metro hattının açılışına Kurum'u da davet etti.

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31 Mart Yerel Seçimleri'nin yaklaşmasıyla birlikte, özellikle büyükşehirlerdeki adayların mesaileri de yoğunlaşmaya başladı.

31 Mart Yerel Seçimleri'nin yaklaşmasıyla birlikte, özellikle büyükşehirlerdeki adayların mesaileri de yoğunlaşmaya başladı.

Son dönemlerde yaptığı konuşmalardaki gaflarıyla gündeme gelen Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan yeni bir gaf daha geldi.

Son dönemlerde yaptığı konuşmalardaki gaflarıyla gündeme gelen Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan yeni bir gaf daha geldi.

İstanbul'da rakibi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı üstünlük kurmak için yoğun mesai harcayan Kurum, Sultanbeyli'de yaptığı konuşmada yakın zamanda açılacak M5 metro hattını seçim vaadi olarak anlattı.

İstanbul'da rakibi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı üstünlük kurmak için yoğun mesai harcayan Kurum, Sultanbeyli'de yaptığı konuşmada yakın zamanda açılacak M5 metro hattını seçim vaadi olarak anlattı.

Kurum'un konuşmasını sosyal medya hesabından paylaşan Murat Ongun, '16 Mart Cumartesi saat 13.30’da vaat ettiğiniz hattımız açılıyor. Tüm halkımız davetlidir. Siz de.' ifadelerini kullandı.

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