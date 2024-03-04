Murat Kurum, İBB'nin 12 Gün Sonra Açacağı Metro Hattını Seçim Vaadi Yaptı

AK Parti'nin İBB Belediye Başkan adayı Murat Kurum, 12 gün sonra açılışı yapılacak olan metro hattını seçim vaadi olarak açıkladı. Kurum'un görüntülerini alıntılayan Murat Ongun, metro hattının açılışına Kurum'u da davet etti.