Murat Kurum, İBB'nin 12 Gün Sonra Açacağı Metro Hattını Seçim Vaadi Yaptı
Murat Kurum, İBB'nin 12 Gün Sonra Açacağı Metro Hattını Seçim Vaadi Yaptı
AK Parti'nin İBB Belediye Başkan adayı Murat Kurum, 12 gün sonra açılışı yapılacak olan metro hattını seçim vaadi olarak açıkladı. Kurum'un görüntülerini alıntılayan Murat Ongun, metro hattının açılışına Kurum'u da davet etti.
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31 Mart Yerel Seçimleri'nin yaklaşmasıyla birlikte, özellikle büyükşehirlerdeki adayların mesaileri de yoğunlaşmaya başladı.
Son dönemlerde yaptığı konuşmalardaki gaflarıyla gündeme gelen Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan yeni bir gaf daha geldi.
İstanbul'da rakibi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı üstünlük kurmak için yoğun mesai harcayan Kurum, Sultanbeyli'de yaptığı konuşmada yakın zamanda açılacak M5 metro hattını seçim vaadi olarak anlattı.
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