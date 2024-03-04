Meteoroloji Sarı ve Turuncu Kod Verdi! Soğuk ve Yağışlı Hava Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yarından itibaren yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşeceğini ve yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu. Sıcaklıkların 10 derece kadar düşeceği belirtilirken, 14 kent için sarı ve turuncu kod verildi.