Meteoroloji Sarı ve Turuncu Kod Verdi! Soğuk ve Yağışlı Hava Geliyor
Meteoroloji Sarı ve Turuncu Kod Verdi! Soğuk ve Yağışlı Hava Geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yarından itibaren yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşeceğini ve yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu. Sıcaklıkların 10 derece kadar düşeceği belirtilirken, 14 kent için sarı ve turuncu kod verildi.
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Yurt genelinde etkili olan sıcak hava yarından itibaren yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakacak. Ege kıyılarında yarından itibaren başlayacak olan yağışlı hava haftanın diğer günlerinde yurdun geneline yayılacak.
Sıcaklık, ülke genelinde mevsim normalleri civarında yer yer de mevsim normallerinin altında seyredecek.
Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, 'Batı bölgelerindeki yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenirken, çarşambadan itibaren kuzeyden gelen yeni bir yağışlı havanın etkisiyle sıcaklıklarının düşmesini, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu bölgesinin yükseklerinde karla karışık yağmurla kar yağışının görülmesini bekliyoruz.' dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Yerlikaya, sosyal medya heabından yaptığı açıklama 5 Mart Salı günü (yarın) aşırı yağış ve kuvvetli fırtına beklendiğini ifade ederek 2 kente turuncu, 14 kente sarı kod uyarısı yaptı.
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