Alkollü Olduğu İddia Edilen Ebrar Karakurt, Gece Kulübünde Olay Çıkardı: Şarkıcı Melsum Erdost'tan Açıklama
Alkollü Olduğu İddia Edilen Ebrar Karakurt, Gece Kulübünde Olay Çıkardı: Şarkıcı Melsum Erdost'tan Açıklama
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt hakkında tartışma yaratan bir iddia gündeme geldi. Şarkıcı Melsum Erdost, sosyal medya hesabından olayı duyurdu.
İddiaya göre; bir gece kulübünde Erdost’un sahneye olduğu sırada alkollü olduğu iddia edilen Ebrar Karakurt sahneye çıkarak Melsum Erdost’un elinden mikrofonu alarak şarkı söylemeye başladı. Görevliler araya girince de Ebrar Karakurt’u arar topar mekandan çıkardılar.
İşte detaylar…
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A Milli Kadın Voleybol Takımının yıldız oyuncusu Ebrar Karakurt hakkında çok konuşulacak bir iddia geldi.
İddianın sahibi şarkıcı Melsum Erdost. Sosyal Medya hesabından açıklama yapan Erdost sahneye çıktığı bir mekanda Ebrar Karakurt’un olay çıkardığını açıkladı.
Paylaşılan bir mesajı alıntılayan Erdost, ‘evet bu olay doğru’ dedi. İşte Melsum Erdost’a gelen mesaj ve sonrasında Melsum’un açıklaması.
Melsum Erdost’a gelen mesaj:
Şarkıcı Melsum Erdost da bu mesajı sosyal medya hesabından paylaşarak şunları yazdı:
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İşte şarkıcı Melsum Erdost'un paylaşımı:
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ebrar yaptiysa vardir bir bildiği hem bu şarkici kim aq ne vasfi varmişta adini dahi duymadim
Alkol tüm kötülüklerin anasıdır.
İnsan bazen kontrolünü kaybetmek ister. Ebrar Karskurt'un bu hareketi eğer münferit bir olaysa bende kredisi sonsuz.. Umarım tekrarı olmaz ve bu yaşam şekli ... Devamını Gör