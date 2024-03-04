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Alkollü Olduğu İddia Edilen Ebrar Karakurt, Gece Kulübünde Olay Çıkardı: Şarkıcı Melsum Erdost'tan Açıklama

Alkollü Olduğu İddia Edilen Ebrar Karakurt, Gece Kulübünde Olay Çıkardı: Şarkıcı Melsum Erdost'tan Açıklama

Ebrar Karakurt
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
04.03.2024 - 23:46

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt hakkında tartışma yaratan bir iddia gündeme geldi. Şarkıcı Melsum Erdost, sosyal medya hesabından olayı duyurdu. 

İddiaya göre; bir gece kulübünde Erdost’un sahneye olduğu sırada alkollü olduğu iddia edilen Ebrar Karakurt sahneye çıkarak Melsum Erdost’un elinden mikrofonu alarak şarkı söylemeye başladı. Görevliler araya girince de Ebrar Karakurt’u arar topar mekandan çıkardılar. 

İşte detaylar… 

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A Milli Kadın Voleybol Takımının yıldız oyuncusu Ebrar Karakurt hakkında çok konuşulacak bir iddia geldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımının yıldız oyuncusu Ebrar Karakurt hakkında çok konuşulacak bir iddia geldi.

İddianın sahibi şarkıcı Melsum Erdost. Sosyal Medya hesabından açıklama yapan Erdost sahneye çıktığı bir mekanda Ebrar Karakurt’un olay çıkardığını açıkladı.

İddianın sahibi şarkıcı Melsum Erdost. Sosyal Medya hesabından açıklama yapan Erdost sahneye çıktığı bir mekanda Ebrar Karakurt’un olay çıkardığını açıkladı.

Paylaşılan bir mesajı alıntılayan Erdost, ‘evet bu olay doğru’ dedi. İşte Melsum Erdost’a gelen mesaj ve sonrasında Melsum’un açıklaması.

Paylaşılan bir mesajı alıntılayan Erdost, ‘evet bu olay doğru’ dedi. İşte Melsum Erdost’a gelen mesaj ve sonrasında Melsum’un açıklaması.

Melsum Erdost’a gelen mesaj:

Melsum Erdost’a gelen mesaj:

“Dünü bugüne bağlayan gece Rise and Call Suadiye’de olay çıktı. Sahnede Melsum vardı. İzleyenler içinde de Ebrar Karakurt ve Barış Murat Yağcı da vardı. Ebrar çok alkollüydü ve sahneye çıkıp dans ederek Melsum’un sahnesini bozdu. En son yeter ben şarkı söyleyeceğim diye sahneye atladı bunu gören Melsum’un menajeri ayıp oluyor diye Melsum’u sahneden aldı. Ebrar hala şarkı söylemekte ısrar ettiği için Barış Murat Yağcı’nın ekibinden biri tepki gösterdi. Birbirlerine diklenince güvenlik gelip ayırdı ve Ebrar’ı çıkardılar.”

Şarkıcı Melsum Erdost da bu mesajı sosyal medya hesabından paylaşarak şunları yazdı:

Şarkıcı Melsum Erdost da bu mesajı sosyal medya hesabından paylaşarak şunları yazdı:

“Gün yüzüne çıkmasaydı ben bu konuyu açık etmeyecektim ama madem birileri bu konuyu insanlara açtı evet dün akşam sahnede böyle bir durum yaşandı kendisi sahneye çıktı ve benim elimden mikrofonu sinirle çekerken ağzıma mikrofonu çarparak çekti ve şu an dudağım hala şiş ve mor halde. Kendisi görürse bu yazdığımı tek söylemek istediğim; ona karşı olan tüm sevgim ve inancımın bitmiş olmasıdır bundan sonra kendisini destekleyici hiçbir içerik paylaşmayacağım çünkü kendisi bunu hak eden bir insan değilmiş öğrenmiş oldum.”

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İşte şarkıcı Melsum Erdost'un paylaşımı:

İşte şarkıcı Melsum Erdost'un paylaşımı:
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ebrar yaptiysa vardir bir bildiği hem bu şarkici kim aq ne vasfi varmişta adini dahi duymadim

lonewolf~

Alkol tüm kötülüklerin anasıdır.

Cengo

İnsan bazen kontrolünü kaybetmek ister. Ebrar Karskurt'un bu hareketi eğer münferit bir olaysa bende kredisi sonsuz.. Umarım tekrarı olmaz ve bu yaşam şekli ... Devamını Gör