Beşiktaşlı Olduğu Bilinen Ebrar Karakurt Beşiktaş-Galatasaray Derbisi Öncesi Paylaşımıyla Taraftarı Mest Etti!
Beşiktaşlı Olduğu Bilinen Ebrar Karakurt Beşiktaş-Galatasaray Derbisi Öncesi Paylaşımıyla Taraftarı Mest Etti!
Milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt, Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi tarafını belli etti. Arabada yaptığı paylaşım gündem oldu.
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Milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt, voleyboldaki başarısının yanı sıra Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor.
Sempatik tavırları ve eğlenceli kişiliğiyle dikkat çeken Karakurt, bu kez derbi paylaşımı yaptı.
Derbi öncesi Tüpraş Stadyumu'na giden Ebrar'ın Beşiktaşlı olduğu önceden biliniyordu.
Beşiktaş bestesini söyleyen Ebrar'a yorum yağdı.
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