Çanakkale Depremi Sonrasında Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy'dan Açıklama: İstanbul Depremini Tetikler mi?
Çanakkale Depremi Sonrasında Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy'dan Açıklama: İstanbul Depremini Tetikler mi?
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Çanakkale’de meydana gelen 4.9’luk deprem birçok çevre şehirden de hissedildi.
Deprem sonrasında AFAD ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olumsuz bi durum olmadığını duyurdu.
Depremin ardından en çok merak edilen konulardan biri de yaşanan bu depremin beklenen İstanbul depremini tetikleyip tetiklemeyeceği oldu.
Deprem sonrası CNN Türk’e bağlanan Şükrü Ersoy şu açıklamaları yaptı:
“Bu depremin tetikleyeceğini düşünmüyorum. Bizimki sadece hissetmedir. Bu biraz zemine bağlı, binamıza bağlı. Deprem fayları parça parça. Her parçanın da ömrü var. Bazıları 200 yıl bazıları 500 hatta 1000 yıl da olabilir. Her fay hatları üzerinde kazılar yapıp kimliklerini ortaya koymak gerekiyor. Ama net şudur diyemem. Yer kazılıp eski fay bulunup tarihleniyor, işte o zaman tarih verebiliyoruz. Üniversiteler, AFAD desteklenmeli. 4.9 deprem kesinlikle tahribat yaratmaz. Çok hasarlı binalar üzerinde ancak yeni hasarlar oluşturabilir.”
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