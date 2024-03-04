Çanakkale Depremi Sonrasında Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy'dan Açıklama: İstanbul Depremini Tetikler mi?

'Marmara Denizi içerisinde beklediğimiz büyük depreme ilişkin değil Güney kollarla ilişkin deprem olsa gerek. Beklediğimiz Kuzey'deki kol Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey koluyla ilgili deprem değil. Yenice dediğimiz 1953'te 7.2 depremi var. Büyük yıkım yapmıştır, bu ona yakın bir yerde. Gemlik Körfezi'nde bir aktivite var. Bunu izlemeye çalışıyoruz. Bu bölgede 4 -5 büyüklüğündeki deprem Gemlik Körfezi, Biga yarımadası olduğu kesimlerde bir aktivite var. Biz kendimizi Kuzey kolunu konuşmaya kaptırdık. Güney'i ihmal ettik konuşmayı.”