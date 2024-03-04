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Çanakkale Depremi Sonrasında Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy'dan Açıklama: İstanbul Depremini Tetikler mi?

Çanakkale Depremi Sonrasında Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy'dan Açıklama: İstanbul Depremini Tetikler mi?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
04.03.2024 - 22:33

Çanakkale’deki 4.9’luk deprem sonrasında deprem uzmanı Şükrü Ersoy’dan açıklama geldi. ‘Tetikleme olacağını düşünmüyorum” diyen Şükrü Ersoy 'Beklediğimiz Kuzey'deki kol Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey koluyla ilgili deprem değil' dedi.

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Çanakkale’de meydana gelen 4.9’luk deprem birçok çevre şehirden de hissedildi.

Çanakkale’de meydana gelen 4.9’luk deprem birçok çevre şehirden de hissedildi.

Deprem sonrasında AFAD ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olumsuz bi durum olmadığını duyurdu.

Deprem sonrasında AFAD ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olumsuz bi durum olmadığını duyurdu.

Depremin ardından en çok merak edilen konulardan biri de yaşanan bu depremin beklenen İstanbul depremini tetikleyip tetiklemeyeceği oldu.

Depremin ardından en çok merak edilen konulardan biri de yaşanan bu depremin beklenen İstanbul depremini tetikleyip tetiklemeyeceği oldu.

Deprem sonrası CNN Türk’e bağlanan Şükrü Ersoy şu açıklamaları yaptı:

Deprem sonrası CNN Türk’e bağlanan Şükrü Ersoy şu açıklamaları yaptı:

'Marmara Denizi içerisinde beklediğimiz büyük depreme ilişkin değil Güney kollarla ilişkin deprem olsa gerek. Beklediğimiz Kuzey'deki kol Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey koluyla ilgili deprem değil. Yenice dediğimiz 1953'te 7.2 depremi var. Büyük yıkım yapmıştır, bu ona yakın bir yerde. Gemlik Körfezi'nde bir aktivite var. Bunu izlemeye çalışıyoruz. Bu bölgede 4 -5 büyüklüğündeki deprem Gemlik Körfezi, Biga yarımadası olduğu kesimlerde bir aktivite var. Biz kendimizi Kuzey kolunu konuşmaya kaptırdık. Güney'i ihmal ettik konuşmayı.”

“Bu depremin tetikleyeceğini düşünmüyorum. Bizimki sadece hissetmedir. Bu biraz zemine bağlı, binamıza bağlı. Deprem fayları parça parça. Her parçanın da ömrü var. Bazıları 200 yıl bazıları 500 hatta 1000 yıl da olabilir. Her fay hatları üzerinde kazılar yapıp kimliklerini ortaya koymak gerekiyor. Ama net şudur diyemem. Yer kazılıp eski fay bulunup tarihleniyor, işte o zaman tarih verebiliyoruz. Üniversiteler, AFAD desteklenmeli. 4.9 deprem kesinlikle tahribat yaratmaz. Çok hasarlı binalar üzerinde ancak yeni hasarlar oluşturabilir.”

“Bu depremin tetikleyeceğini düşünmüyorum. Bizimki sadece hissetmedir. Bu biraz zemine bağlı, binamıza bağlı. Deprem fayları parça parça. Her parçanın da ömrü var. Bazıları 200 yıl bazıları 500 hatta 1000 yıl da olabilir. Her fay hatları üzerinde kazılar yapıp kimliklerini ortaya koymak gerekiyor. Ama net şudur diyemem. Yer kazılıp eski fay bulunup tarihleniyor, işte o zaman tarih verebiliyoruz. Üniversiteler, AFAD desteklenmeli. 4.9 deprem kesinlikle tahribat yaratmaz. Çok hasarlı binalar üzerinde ancak yeni hasarlar oluşturabilir.”
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