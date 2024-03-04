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AFAD Depremi Duyurdu: Çanakkale'de 4.9 Büyüklüğünde Deprem

AFAD Depremi Duyurdu: Çanakkale'de 4.9 Büyüklüğünde Deprem

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
04.03.2024 - 21:47 Son Güncelleme: 04.03.2024 - 23:16

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre;Çanakkale'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem birçok şehirde hissedildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada bir vatandaşın deprem anında korkusundan camdan atladığını ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. 

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AFAD, Çanakkale’nin Yenice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

AFAD, Çanakkale’nin Yenice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Saat 21:38’de meydana gelen depremin derinliği 10.44 km olarak duyuruldu.

Saat 21:38’de meydana gelen depremin derinliği 10.44 km olarak duyuruldu.

Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre 1 kişi korkusundan camdan atlayarak hayatını kaybetti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale’nin Yenice ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası ekiplerin saha tarama çalışmalarının devam etttiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale’nin Yenice ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası ekiplerin saha tarama çalışmalarının devam etttiğini açıkladı.

AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Çanakkale ilimizin Yenice ilçesinde saat 21.38’de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz teyakkuz halinde olup, saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız” ifadeleri kullanıldı.

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