AFAD Depremi Duyurdu: Çanakkale'de 4.9 Büyüklüğünde Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre;Çanakkale'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem birçok şehirde hissedildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada bir vatandaşın deprem anında korkusundan camdan atladığını ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.