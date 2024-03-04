AFAD Depremi Duyurdu: Çanakkale'de 4.9 Büyüklüğünde Deprem
AFAD Depremi Duyurdu: Çanakkale'de 4.9 Büyüklüğünde Deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre;Çanakkale'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem birçok şehirde hissedildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada bir vatandaşın deprem anında korkusundan camdan atladığını ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.
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AFAD, Çanakkale’nin Yenice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Saat 21:38’de meydana gelen depremin derinliği 10.44 km olarak duyuruldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale’nin Yenice ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası ekiplerin saha tarama çalışmalarının devam etttiğini açıkladı.
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